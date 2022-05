W trwającej obecnie 16. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka oraz Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

W nowej odsłonie programu rywalizują Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel.

W ostatnim odcinku Karolina Pisarek wcieliła się w rolę Young Leosi i wykonała jej hit "Szklanki".

"Wielu moich znajomych bawiło się przy tej nucie i w ten sposób odreagowywali pandemię. Jest bardzo wdzięczna dla słuchacza, ale rapowanie w tym tempie to wyzwanie. Czasem brakuje tchu" - skomentowała Pisarek.

Pisarek wcześniej wcielała się m.in. w rolę Smolastego.

Kim jest Young Leosia?

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Pierwszym sukcesem natomiast była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który zanotował ponad 32 mln odsłon. Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej płyta "Hulanki" uzyskała status złotej płyty.

We wrześniu 2021 r. wypuściła debiutancką EP-kę "Hulanki", która uzyskała status platynowej płyty (ponad 30 tys. egzemplarzy). W utworze "Jungle Girl" wsparł ją Żabson, a w nagraniu "Stonerki" towarzyszy jej Oliwka Brazil.