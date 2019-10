"Twoja twarz brzmi znajomo": Jeremi Sikorski jako Dawid Podsiadło. Zobacz wideo

Przedpremierowo na stronach Interii możecie zobaczyć fragment kolejnego odcinka nowej serii programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się wokalista Jeremi Sikorski?

Jeremi Sikorski jako Dawid Podsiadło w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu

Jury "Twoja twarz brzmi znajomo" od dziewiątej edycji tworzą Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Walewska i Królikowski są w programie od pierwszej odsłony, Skrzynecka do jury dołączyła w drugiej (pierwszą wygrała jako uczestniczka). Gospodarzami show od początku są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

7 września rozpoczęła się 12. odsłona, w której udział biorą: Ewelina Lisowska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Ewelina Ruckgaber, Katarzyna Ptasińska, Łukasz Zagrobelny, Robert Koszucki, Jeremi Sikorski i Adam Strycharczuk.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Kazimierz Mazur, który wyprzedził Katarzynę Dąbrowską i Elżbietę Romanowską.



Zobacz w całości finałowy odcinek 11. edycji "TTBZ":

Po czterech odcinkach prowadzi aktorka Emilia Komarnicka-Klynstra (129 pkt.), która wyprzedza Łukasza Zagrobelnego (123) i Ewelinę Lisowską (110).

20-letni wokalista Jeremi Sikorski zajmuje za to ostatnie miejsce z dorobkiem 63 pkt. Już dwukrotnie był najgorszy w poprzednich odcinkach - jako Dua Lipa zdobył absolutne minimum - 4 pkt.



Jeremi ma w dorobku trzy płyty: "Otwórz się na świat" (2015), nagraną z bratem - Arturem Sikorskim "Odetchnij" (2016, posłuchaj! ) i "Soon" (2018).

Teraz Sikorski pojawi się na scenie jako Dawid Podsiadło w jego przeboju "Trofea".



"Odchodząc na chwilę od muzyki, najbardziej lubię Dawida za ten jego styl bycia. On ogólnie jest introwertykiem, zamyka się w mikrofonie, ma taką pozycję, że częściej patrzy w ziemię. (...) Teraz sobie to uświadomiłem, że trochę we mnie też jest introwertyka" - zdradza Jeremi w rozmowie z Maciejem Dowborem.

Oryginalny Dawid Podsiadło w teledysku "Trofea":

