"Twoja twarz brzmi znajomo": Honorata Skarbek jako Amy Lee z Evanescence [ZOBACZ WIDEO]

Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment najbliższego odcinka "Twoja twarz brzmi znajomo" (sobota 3 listopada).

Poniżej możecie obejrzeć cały ósmy odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym Honorata Skarbek wcieliła się w Madonnę.



Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

8 września ruszyła dziesiąta edycja, w której poza Honoratą Skarbek występują także Mateusz Ziółko, Rafał Szatan, Marek Molak, Katarzyna Maciąg, Michalina Sosna, Adriana Kalska i Boogie z Łobuzów. Ich występy oceniają zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

W sobotę (3 listopada, godz. 22:05) Honorata Skarbek (w klasyfikacji generalnej jest czwarta, za Szatanem, Ziółką i Molakiem) wcieli się w Amy Lee, wokalistkę grupy Evanescence i wykona przebój "Bring Me To Life".

"Utwór jest z gatunku tych, jeśli chodzi o ładunek energetyczny, który nawet martwego może przywrócić do życia" - mówi w rozmowie z wokalistką Maciej Dowbor.

Podobnego zdania jest również Honorata Skarbek.



"Dokładnie, jest bardzo mocny, gitarowy, rockowy. Jak miałam lat 14, ta muzyka była bardzo bliska memu sercu i chodziłam na wiele koncertów tego typu. Uwielbiam tę piosenkę. Bardzo dobrze się tego słucha, trochę mniej dobrze się to wykonuje. Jest to dla mnie trudne, bo ja śpiewam z dużą dozą powietrza, a tu masz taki przejrzysty, krystaliczny, ciemny głos klasyczny. Muszę dać się ponieść emocjom i pokazać na zewnątrz, co we mnie siedzi" - zapowiada.

Amy Lee w teledysku "Bring Me To Life" Evanescence:



Clip Evanescence Bring Me To Life