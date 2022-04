W dzisiejszym odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (emisja 22 kwietnia), Danzel zaśpiewa jeden z najbardziej romantycznych utworów Lenny'ego Kravitza - "I Belong to You". Występ niezwykle przypadnie do gustu jurorom zgromadzonym w studio!

"Masz fenomenalny głos, udowodniłeś to dziś po raz kolejny! Wokalnie jesteś nie do pobicia! Z przyjemnością się tego słucha, fajnie się to ogląda. Do tego twoja skromność w tym programie jest nieprawdopodobna" - komplementował Michał Wiśniewski.

"To jest coś niewiarygodnego jaki ty jesteś odmieniony, i to jak z tą twoją urodą jesteś kompletnie za tą postacią schowany! Nie istniejesz!" - wtórowała Katarzyna Skrzynecka. Danzel wkrótce usłyszał owacje na stojąco. Cały występ będzie można zobaczyć dziś o 20:05 w Polsacie.

W trwającej obecnie 16. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka oraz Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

W nowej odsłonie programu rywalizują Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel.

