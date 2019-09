"Twoja twarz brzmi znajomo": Emilia Komarnicka-Klynstra jako Kate Hudson. Zobacz wideo

Przedpremierowo na stronach Interii możecie zobaczyć fragment drugiego odcinka nowej serii programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się aktorka i wokalistka Emilia Komarnicka-Klynstra, znana głównie z seriali "Na dobre i na złe" i "Ranczo".

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Kate Hudson w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu 1 / 9 Sławomir jako Freddie Mercury Źródło: Polsat Autor: M. Zawada udostępnij

Jury "Twoja twarz brzmi znajomo" od dziewiątej edycji tworzą Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Walewska i Królikowski są w programie od pierwszej odsłony, Skrzynecka do jury dołączyła w drugiej (pierwszą wygrała jako uczestniczka). Gospodarzami show od początku są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Kazimierz Mazur, który wyprzedził Katarzynę Dąbrowską i Elżbietę Romanowską.



Zobacz w całości finałowy odcinek 11. edycji "TTBZ":

7 września rozpoczęła się 12. odsłona, w której udział biorą: Ewelina Lisowska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Ewelina Ruckgaber, Katarzyna Ptasińska, Łukasz Zagrobelny, Robert Koszucki, Jeremi Sikorski i Adam Strycharczuk.

Aktorka i wokalistka Emilia Komarnicka-Klynstra w drugim odcinku (sobota 14 września, godz. 22) wcieli się w Kate Hudson. Zaśpiewa piosenkę "Cinema Italiano" z musicalu "Nine", w którym Kate Hudson zagrała rolę Stephanie.

Odtworzenie tego teledysku to duże wyzwanie, także kondycyjne.

"To jest jedna strona kondycyjna, a druga strona - Kate Hudson, Fellini ('Nine' oparty jest na motywach ze słynnego 'Osiem i pół' Felliniego, red.), nawet ta scena w musicalu, to co ona tańczy, to jest wyobrażenie głównego bohatera, czyli wyobrażenie na temat ideału kobiety. No i weź to złap" - opowiadała aktorka Maciejowi Dowborowi.

Zobacz Kate Hudson w musicalu "Nine":