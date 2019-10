"Twoja twarz brzmi znajomo": Emilia Komarnicka-Klynstra jako Billie Eilish. Zobacz wideo

Przedpremierowo na stronach Interii możecie zobaczyć fragment kolejnego odcinka nowej serii programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się aktorka i wokalistka Emilia Komarnicka-Klynstra?

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Billie Eilish w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Jury "Twoja twarz brzmi znajomo" od dziewiątej edycji tworzą Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Walewska i Królikowski są w programie od pierwszej odsłony, Skrzynecka do jury dołączyła w drugiej (pierwszą wygrała jako uczestniczka). Gospodarzami show od początku są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

7 września rozpoczęła się 12. odsłona, w której udział biorą: Ewelina Lisowska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Ewelina Ruckgaber, Katarzyna Ptasińska, Łukasz Zagrobelny, Robert Koszucki, Jeremi Sikorski i Adam Strycharczuk.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Kazimierz Mazur, który wyprzedził Katarzynę Dąbrowską i Elżbietę Romanowską.



Zobacz w całości finałowy odcinek 11. edycji "TTBZ":

Po czterech odcinkach prowadzi aktorka Emilia Komarnicka-Klynstra (129 pkt.), która wyprzedza Łukasza Zagrobelnego (123) i Ewelinę Lisowską (110).

W najbliższym odcinku (sobota 5 października, godz. 22:20) Emilia Komarnicka-Klynstra wcieli się w Billie Eilish w jej przeboju "Bad Guy" ( sprawdź! ).

Billie nie ma nawet 18 lat, a już cieszy się uznaniem muzycznego świata i ma prawdziwą armię fanów. Teledysk do utworu "Bad Guy" zanotował już w serwisie YouTube ponad 560 milionów wyświetleń. Co ciekawe Eilish nie chodziła do szkoły, uczyła się w domu.

"Ona twierdzi, że gdyby chodziła do normalnej szkoły to nie byłaby w miejscu, gdzie jest teraz" - opowiada Emilia.



"Billie ma ten wokal tutaj bardzo studyjny bliziutko mikrofonu, delikatnie wszystko śpiewane. Dodatkowo mamy ten jej taniec, który jest kontrolowanie niekontrolowany" - analizuje Komarnicka-Klynstra.



Zobacz Billie Eilish w teledysku "Bad Guy":

