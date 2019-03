"Twoja twarz brzmi znajomo": Elżbieta Romanowska jako Urszula Sipińska. Wzruszające wideo

Elżbieta Romanowska to zdecydowany lider trwającej obecnie 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment szóstego odcinka, w którym popularna aktorka wcieli się w Urszulę Sipińską.

Elżbieta Romanowska jako Urszula Sipińska w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

Tym razem Ela Romanowska wcieli się w polską piosenkarkę, kompozytorkę i... architektkę wnętrz Urszulę Sipińską.

Kariera Sipińskiej rozkwitała w latach w 60. i 70. Na początku lat 90. zrezygnowała z estrady i oddała się architekturze, którą studiowała. Jednak zanim to się stało wylansowała takie przeboje, jak m.in. "Zapomniałam", "Szalala, zabawa trwa" i "Cudownych rodziców mam", który do dziś grany jest na wszystkich weselach.

Zobacz Urszulę Sipińską w przeboju "Cudownych rodziców mam":

Zobacz w całości piąty odcinek "TTBZ":

