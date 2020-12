"Twoja twarz brzmi znajomo": Czadoman we łzach. Opowiedział niesamowitą historię

Znany z przeboju "Ruda tańczy jak szalona" Czadoman w świątecznym odcinku programu "Twoja twarz brzmi znajomo" podzielił się niesamowitym wyznaniem. Wokalista nie był w stanie ukryć łez wzruszenia.

Paweł Dudek, czyli Czadoman, w świątecznym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

W piątkowy wieczór zobaczyliśmy świąteczny odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W specjalnym programie wystąpili: Katarzyna Skrzynecka, Ewelina Lisowska, Czadoman, Gosia Andrzejewicz, Stefano Terrazzino, Adam Strycharczuk, Katarzyna Dąbrowska, Filip Lato i Marek Kaliszuk.

Uczestników oceniali Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka, jurorka Małgorzata Walewska i na co dzień prowadzący program, aktor Piotr Gąsowski. W roli prowadzących pojawili się Maciej Dowbor oraz związany od wielu z Fundacją Polsat Krzysztof Ibisz.



Zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej.

Czadoman - zwycięzca jesiennej, 13. edycji "TTBZ" (w finale wcielił się w Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera) - tym razem pojawił się jako Rod Stewart w świątecznej piosence "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!".

Paweł Dudek (to prawdziwe nazwisko Czadomana) zdradził Maciejowi Dowborowi niesamowitą historię, która poruszyła widzów i internautów.

"Kiedyś pani reżyser pewnego programu podeszła do mnie i mówi, że jej przyjaciółka ma córkę, która słuchała od małego dziecka moich kawałków. W pewnym momencie zapadła w śpiączkę i była w niej jakiś czas. Matka tej dziewczynki pomyślała, że przyniesie do szpitala radio i włączy jej mój kawałek. Jak włączyła tą moją płytę, to dziecko się obudziło" - Czadoman nie mógł ukryć łez wzruszenia, z trudem dokończył zdanie.

"Po tej sytuacji jestem wygranym człowiekiem... To nie jest żart, to nie jest jakiś uśmiech... Dumny jestem, że stworzyłem tego Czadomana" - dodał wokalista.

Czadoman razem z Kasią Skrzynecką, Gosią Andrzejewicz i Adamem Strycharczukiem zostali zwycięzcami świątecznego odcinka. Razem przekazali Fundacji Polsat 100 tysięcy złotych nagrody.

