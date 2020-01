"Twoja twarz brzmi znajomo": Czadoman kolejną gwiazdą programu

Jak podał "Fakt", znana jest kolejna gwiazda tegorocznej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". To wokalista disco polo Czadoman, którego największym przebojem jest "Ruda tańczy jak szalona".

Czadoman to popularna gwiazda disco polo /Tomasz Radzik/Agencja SE / East News

Do grona uczestników show Polsatu dołączył Czadoman.

Wideo Czadoman: Jeszcze nikt mi nie powiedział, że mam głębokie gardło (Dzień Dobry TVN/TVN)

Reklama

Wcześniej piosenkarz wystąpił już w innym programie emitowanym przez Polsat. Wiosną 2019 roku pojawił się w tanecznym show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Paweł Dudek, bo tak naprawdę nazywa się Czadoman, znany jest z takich przebojów, jak: "Chodź na kolana", "Bliźniaczki" czy "Ruda tańczy jak szalona".

Kilka dni temu podawano, że pierwszymi gwiazdami, które pojawią się w show, będą Gosia Andrzejewicz i aktor Maurycy Popiel.

Według doniesień "Faktu" w kolejnej odsłonie programu pojawi się również zwyciężczyni ósmej edycji "The Voice of Poland" - 25-letnia Marta Gałuszewska. Była podopieczną Michała Szpaka. Niedługo po programie wydała singel "Nie mów mi nie", który szybko zyskał miano złotej płyty.

Clip Czadoman Ruda tańczy jak szalona

Kolejnym uczestnikiem będzie Karol Dziuba, 28-letni aktor znany z serialu "O mnie się nie martw". Występował także m.in. w serialu i filmie "Bodo", a w wyczekiwanej produkcji o Zenku Martyniuku wcieli się w Ryśka.

Gwiazdą następnej edycji będzie również znany z seriali "M jak miłość" i "Zakochani po uszy" Filip Gurłacz. 30-letni aktor występował także w "Wojennych dziewczynach" czy "W rytmie serca".

W trzynastej odsłonie "Twoja twarz..." zobaczymy także aktorkę Teatru Rampa w Warszawie - Kamilę Borutę.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kulisy finału 1 / 10 Źródło: Polsat udostępnij

Jako ostatnią ujawniono aktorkę i piosenkarkę Natalię Avelon. 39-latka znana jest przede wszystkim z występów w niemieckich filmach i serialach. Natalia Siwek, bo tak naprawdę nazywa się aktorka, pojawiała się także na polskich ekranach - m.in. w "Pierwszej miłości" czy "Na krawędzi 2".

"Super Express" informuje również o poszukiwaniach gwiazdy, która zastąpi Piotra Królikowskiego w jury. Tabloid wyjaśnia, że Polsat wkrótce chce ruszyć z nagraniami (pod koniec stycznia) , a stan aktora, który obecnie przebywa w szpitalu jest bardzo poważny.

Wideo Twoja Twarz Brzmi Znajomo 12 - Adam Strycharczuk - Radio Ga Ga (Freddie Mercury)

Paweł Królikowski na oddział neurologiczny jednego z warszawskich szpitali trafił tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Na razie nie wiadomo, kiedy go opuści.

"Wszyscy w programie 'Twoja twarz brzmi znajomo' czekamy na Pawła. Całym sercem wspieraliśmy go w poprzedniej edycji, kiedy trafił do szpitala, a także w podczas rehabilitacji. Paweł jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił. Co najważniejsze, znajduje się pod opieką najlepszych lekarzy i wierzę, że szybko wróci do zdrowia" - mówiła Katarzyna Skrzynecka.

Ponadto wśród nazwisk, które mogą zastąpić Królikowskiego wymienia się byłych zwycięzców programu - Kazimierza Mazura oraz Adama Strycharczuka.

Kolejna edycja programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" ruszy w marcu.