Chris Cugowski wykonał utwór "Welcome to the jungle" Guns N' Roses i zachwycił wszystkich!

Po tym występie Basia Kurdej-Szatan padła nawet przed Chrisem na kolana. "To jest coś czego rzeczywiście słucham. Jestem wielkim fanem Guns N' Roses, odkąd zacząłem chodzić i zacząłem słuchać muzyki" - mówił Cugowski w rozmowie z Maciejem Dowborem.

"Jak ty się człowieku tu odpaliłeś. Czekałem na ten moment i naprawdę to jest to. Uwielbiam cię w takiej muzie" - zachwycił się Gromee.

"Będę musiał to nagranie skasować po powrocie do domu, żeby żona nie zobaczyła tej klaty bo mnie wymieni na lepszy model" - zażartował Michał Wiśniewski.

Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 24 września, o godzinie 20:05 w Polsacie!