To będzie już szósty odcinek programu. W nim Basia Kurdej-Szatan zachwyci wykonaniem piosenki "Break My Heart" Dua Lipy. Aktorka długo pracowała nad idealnym odtworzeniem choreografii z teledysku, a także dość charakterystycznym głosem wokalistki. Fragment możecie przedpremierowo zobaczyć u nas!

Basia występem zachwyciła publiczność oraz jurorów. "Byłaś torpedą! Petardą! Aż powiem to na stojąco! Twój występ dziś to była naprawdę petarda! Nie wiem jak to zrobiłaś Basia, że trzymałaś twarz z klipu a ze środka był taki wokal, że mnie aż głowa płonęła! Brawa!" - ekscytowała się Katarzyna Skrzynecka.

"Podoba mi się taki nostalgiczny sposób śpiewania, bez emocji, ale takie skoncentrowany na pięknej barwie głosu. I to jest to co mnie ujęło w jej wykonaniu i Twoim. Do tego niebywale synchroniczny i piękny ruch. Naprawdę podbiłaś moje serce" - stwierdziła natomiast Małgorzata Walewska.

W programie będzie wiele innych znakomitych występów, jak m.in. polska wersja Bono, Macklemore'a czy Artura Rojka.



Emisja programu" Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już w ten piątek 15 października o godzinie 20:05 w Polsacie.