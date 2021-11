W 15. edycji popularnego show Polsatu o wygraną rywalizują Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior.

W składzie jury zadebiutowali wokalista grupy Ich Troje Michał Wiśniewski i reprezentant Polski na Eurowizji 2017 Gromee, którzy pojawili się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej.

Basia Kurdej-Szatan wcieliła się w jedną z najpopularniejszych wokalistek R&B Beyoncé odtworzając koncertową wersję piosenki "End of Time".

"Od twojego pierwszego wyjścia, widać było tę siłę którą miałaś w nogach, mimo, że masz dużo mniej obfite uda niż Beyoncé. Sposób ruchu, bezczelność w oczach! No po prostu jesteś niebywała! Nie mam słów! Wszystko było po prostu perfekcyjne!" - zachwyciła się Małgorzata Walewska.

"Basia, wiem, że twoje wykonanie dzisiaj przejdzie do historii tego programu! To było coś naprawdę niesamowitego... zaśpiewać głosem Beyoncé, to jest arcyzwycięstwo, a jeszcze zaśpiewać głosem Beyoncé i zatańczyć tę trudną choreografię, to już w ogóle jest arcyzwycięstwo!" - dodała Katarzyna Skrzynecka.

"Twoja twarz brzmi znajomo" - kiedy premiera nowego odcinka?

Kolejny odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w piątek o godz. 20:05 w Polscacie.

W klasyfikacji generalnej po ósmym odcinku Basia Kurdej-Szatan jest czwarta z wynikiem 194 punktów. Prowadzi Katarzyna Łaska (227) przed Adamem Zdrójkowskim (226) i Robertem Janowskim (215).



