"Twoja twarz brzmi znajomo": Antek Smykiewicz jako Rod Stewart [WIDEO]

Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment nowego odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się Antek Smykiewicz?

Antek Smykiewicz jako Rod Stewart w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu 1 9 Sławomir jako Freddie Mercury Autor zdjęcia: M. Zawada Źródło: Polsat 9

Reklama

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

W ostatnim odcinku przed finałem Antek Smykiewicz wylosował przebój "Sailing" Roda Stewarta. 31-latek na potrzeby odcinka będzie musiał się mocno postarzyć - wcieli się w 74-letniego gwiazdora.



Rod Stewart w Krakowie - 19 lutego 2017 r. 1 20 Rod Stewart w Tauron Arenie Kraków Autor zdjęcia: Źródło: fot. Bartosz Nowicki 20

Rod Stewart śpiewa z charakterystyczną chrypą w głosie. 74-letni wokalista wśród licznych nagród ma także tytuł szlachecki, który przyznała mu królowa Elżbieta II. Przypomnijmy, że 21 czerwca Rod ponownie zaśpiewa w Polsce - wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

"Postać Roda Stewarta jest dla mnie niezwykle trudna wokalnie. 'Sailing' to jest numer, który płynie cały czas jednostajnie. Nie ma jakiejś kulminacji. Dlatego też jest to tak ciężkie wyzwanie. Mam nadzieję, że się chociaż do tego zbliżę" - zdradził Smykiewicz w rozmowie z Maćkiem Dowborem.

"Wiesz, że potem będę musiał chyba z tydzień nie śpiewać" - mówił do Agnieszki Hekiert podczas próby wokalnej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Antek Smykiewicz jako Rod Stewart w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

Zobacz Roda Stewarta w przeboju "Sailing":

Clip Rod Stewart Sailing

Po dziesięciu odcinkach w klasyfikacji generalnej prowadzi na razie Elżbieta Romanowska, która zgromadziła 289 pkt., wyprzedzając Katarzynę Dąbrowską (262 pkt.) i Kazimierza Mazura (256 pkt.). Antek Smykiewicz zajmuje 4. miejsce z dorobkiem 253 pkt.

Zobacz w całości dziesiąty odcinek "TTBZ":