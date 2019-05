"Twoja twarz brzmi znajomo": Antek Smykiewicz jako Ed Sheeran [WIDEO]

Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment dziewiątego odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się śpiewająca aktorka Iga Kreft?

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

W najbliższym odcinku uczestnicy zmierzą się z tematyką filmową. Antek Smykiewicz wylosował przebój "I See Fire" Eda Sheerana z filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga".

"Mam świadomość, jak trudne zadanie stoi przede mną. Wielka miłość bije we mnie do tego artysty i do tej piosenki. Ed Sheeran (...) jest niepowtarzalny, jest nowatorski a to co tworzy jest piękne" - opowiada w rozmowie z Maćkiem Dowborem Antek.

"Pierwszą książką fantasy, którą przeczytałem i zakochałem się w fantasy był właśnie 'Hobbit'" - dodaje.



Zobacz Eda Sheerana w przeboju "I See Fire":

Po dziewięciu odcinkach w klasyfikacji generalnej prowadzi na razie Katarzyna Dąbrowska, która zgromadziła 239 pkt., wyprzedzając o zaledwie 3 pkt. Kazimierza Mazura. Antek Smykiewicz zajmuje 3. miejsce z dorobkiem 233 pkt.

