Jak już wcześniej informowaliśmy, nastąpiły zmiany w składzie jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Obok Małgorzaty Walewskiej, Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej pojawił się posiadacz jednego z najsilniejszych głosów w naszym kraju - Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji występował najmłodszy syn byłego wokalisty Budki Suflera - Chris Cugowski, który zajął 6. miejsce.

Reklama

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kim jest Krzysztof Cugowski junior? 1 / 7 Jesienią 2021 r. na antenie Polsatu pojawi się 15. edycja popularnego show "Twoja twarz brzmi znajomo". W składzie jury zadebiutują Michał Wiśniewski i Gromee, którzy pojawią się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej. Uczestnikami będą Krzysztof Cugowski junior (na zdjęciu), Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska i Klara Williams. Źródło: AKPA udostępnij

W nowej odsłonie programu rywalizują Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Ania Rusowicz jako Irena Santor [WIDEO]

Pierwszy odcinek wygrał Patryk Cebulski, w drugim triumfowała Viki Gabor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Patryk Cebulski jako Bruno Mars Polsat

Ania Rusowicz do tej pory wcielała się w Krzysztofa Zalewskiego i Minelli. Po dwóch odcinkach zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 48 pkt.



Instagram Post

W piątek (godz. 20:05) w Polsacie wokalistka wystąpi jako Irena Santor w jej przeboju "Tych lat nie odda nikt". Jurorzy nagrodzili ją owacjami na stojąco. Niespodzianką dla uczestniczki była też obecność samej Ireny Santor, która pogratulowała jej wykonania.



"Ja od razu mogę powiedzieć, że daje Ani moje 10 punktów" - powiedział Krzysztof Cugowski.

"Byłaś znakomita! To było odegranie 1 do 1!" - zachwyciła się Małgorzata Walewska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Czarująca i zachwycająca Ania Rusowicz jako Irena Santor! Polsat

Sprawdź tekst piosenki "Tych lat nie odda nikt" w serwisie Tekściory.pl!

"Jesteśmy wszyscy zaszczyceni obecnością pani Ireny, zachwyceni twoim występem! To są takie niepowtarzalne momenty w tym programie, kiedy czego by się nie powiedziało to najważniejsza jest ta aura, która tu się przed chwilką wydarzyła i wciąż jeszcze króluje i trwa!" - dodała Katarzyna Skrzynecka.

Rusowicz podczas 29. Finału WOŚP 1 / 7 Rusowicz w akcji Źródło: WOŚP Autor: Michał Kwaśniewski udostępnij

Wielka dama polskiej piosenki przypomniała, że pamięta Anię Rusowicz jak była malutka (jej mamą była popularna wokalistka Ada Rusowicz).

"A teraz ona śpiewa moje piosenki! Czy ja nie jestem szczęśliwym człowiekiem?" - powiedziała Irena Santor.