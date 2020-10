TVP podjęła decyzję w sprawie "The Voice Senior". Co dalej z programem?

Nie zobaczymy w tym roku "The Voice Senior". Decyzją TVP program został przeniesiony na początek 2021 roku. Wiosną przyszłego roku wyemitowany zostanie natomiast czwarty sezon "The Voice Kids".

"The Voice Senior" nie trafi na antenę w tym roku /Piotr Fotek / Reporter

W związku z pandemią koronawirusa Telewizja Polska musiała zmodyfikować swoje plany wobec najpopularniejszych programów. O ile jeszcze z 11. sezonem "The Voice of Poland" udało wystartować się bez przeszkód, to nagrania do "The Voice Senior" zostały opóźnione.

Według najnowszych informacji Wirtualnych Mediów drugi sezon "The Voice Senior" wystartuje na początku stycznia 2021 roku. Trenerami nowej edycji będą: Alicja Majewska, Izabela Trojanowska, Witold Paszt i Andrzej Piaseczny

TVP planuje natychmiast po zakończeniu "The Voice Senior" rozpocząć emisję "The Voice Kids". Według serwisu start zaplanowany został na 27 lutego.



Trenerski skład pozostał bez zmian. Młodych oceniać będą: Cleo, Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski.

Zdjęcia do "The Voice Senior 2" i "The Voice Kids 4" realizowane były późnym latem i wczesną jesienią. Oba programy zostały nagrane w całości, jednak ich finały będą realizowane na żywo.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno informator Plejady zdradzał, że nie wiadomo, kiedy program wróci i nie ma planu, jak w bezpieczny sposób przeprowadzić edycję.

'Nie ma grafiku, nie ma planu, ani pomysłu na to, jak nagrać kolejną edycję. Seniorzy to najbardziej narażona grupa i nikt nie ma zamiaru ryzykować zachorowań na planie. To duża odpowiedzialność także wobec jurorów, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka. Kolejna edycja ‘The Voice Senior/ na pewno zostanie przesunięta. Albo na wiosnę, albo na jesień 2021" - zdradził.