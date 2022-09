Michał Matczak (Mata) to 22-letni raper, który swoimi piosenkami zamieszał na muzycznej scenie. Utwory artysty biją rekordy popularności.

W ostatnich tygodniach głośno wokół rapera zrobiło się, kiedy na swoich social mediach zamieścił nagranie, w którym zapowiada swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2040 roku. Mata - mimo politycznych deklaracji - nie zrezygnował z koncertów. Jesienią ruszył w drugą część trasy "MATA TOUR 2022".



Mata śpiewa wulgarną piosenkę z 7-latką

Kiedy Mata grał swój koncert w Toruniu (16 września), w górę został uniesiony spory transparent. Należał do jednej z najmłodszych fanek artysty obecnych na koncercie, 7-letniej Julki. Dziewczynka umieściła na nim pytanie, czy mogłaby zaśpiewać z Matczakiem jego utwór "Szafir". Internet obiegł nawet filmik, w którym mała Julka siedzi przy transparencie i śpiewa wspomnianą piosenkę.

Raper szybko zauważył baner dziewczynki i nie przeszedł obok niego obojętnie. Zaprosił 7-latkę na scenę, tym samym spełniając jej największe marzenie. Mała fanka szła do Maty przy owacjach i piskach tłumu. Na scenie wspólnie wykonali utwór "Szafir", a speszona dziewczynka podskakiwała w rytm muzyki.

Internauci oburzeni. TVP atakuje Matę

Kiedy filmiki z koncertu z udziałem małej Julki pojawiły się w sieci, internauci podzielili się na dwa obozy. Jedni cieszą się, że najmłodsza fanka miała możliwość zaśpiewania z artystą, drudzy natomiast zwracają uwagę na nieodpowiednie dla dziecka słownictwo, jakie wstępuję w tekście piosenki. W utworze padają takie sformułowania jak: "Dominuję jak w BDSM" czy Po ch*j się chowałaś".



Fani Maty bronią artysty mówiąc, że to za pozwoleniem rodziców dziewczynka pojawiła się na koncercie. Zaznaczają, iż to rodzic powinien wyznaczać dziecku granice i uczyć je co może robić, a czego nie.

Twierdzą też, że BDSM nie jest niczym złym, jeśli dwie strony godzą się na taką metodę praktyk seksualnych. Podobnie bronią przekleństw, które padają w piosence. Twierdząc, że są to normalne słowa istniejące w mowie potocznej. To od rodzica zależy, czy nauczy dziecko, jakie skutki może przynieść takie słownictwo.

Kontrowersyjny występ nie umknął dziennikarzom TVP Info. Na stronie stacji pojawił się artykuł zatytułowany: "'Dominuję jak w BDSM'. Mata zaśpiewał z siedmiolatką wulgarny utwór". Raper na Instagramie pochwalił się screenem wspomnianego tekstu.