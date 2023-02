TVP dała mu kosza i nie pojedzie na Eurowizję. Jak to skomentował?

Konrad Skolimowski, czyli Skolim, to obecnie jedna z największych gwiazd disco polo. Wokalista poszedł za ciosem i zgłosił utwór do eliminacji do Eurowizji. Jego piosenka nie zdobyła jednak uznania wybierających i gwiazdor nie powalczy o wyjazd do Liverpoolu

Skolim nie pojedzie na Eurowizję /ForumGwiazd /Agencja FORUM