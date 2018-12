Ponad 280 osób zginęło w tsunami, które uderzyło w indonezyjskie wyspy Jawa i Sumatra. Wśród ofiar są m.in. muzyk i menedżer lokalnego zespołu Seventeen.

M. Awal Purbani (Bani) był basistą grupy Seventeen /Oficjalna strona zespołu

Co najmniej 281 osób zginęło, a ponad tysiąc zostało rannych w wyniku fal tsunami, które w sobotę uderzyły w wybrzeża Cieśniny Sundajskiej między wyspami Jawa i Sumatra w Indonezji - podała w poniedziałek (24 grudnia) agencja ds. zwalczania skutków katastrof w tym kraju.

Wśród ofiar żywiołu są członkowie i fani indonezyjskiego zespołu Seventeen Band. Podczas koncertu grupy potężna fala uderzyła w tył sceny i porwała ze sobą członków zespołu i ich fanów.

Na dramatycznym nagraniu widać, że zebrani na koncercie ludzie kompletnie nie spodziewali się tsunami. Zespół wykonuje swój utwór, a fani z zadowoleniem nagrywają występ. Mija chwila - i gigantyczna fala błyskawicznie niszczy scenę, a ludzie znikają pod wodą.

Wideo Indonesia tsunami: Wave crashes into concert by local pop band Seventeen

Jak podaje stacja Channel NewsAsia, tsunami zabiło basistę zespołu M. Awal Purbani (Bani), nie żyje również menedżer grupy. Pozostali członkowie Seventeen Band - oprócz wokalisty - są poszukiwani.

To właśnie piosenkarz Riefian Fajarsyah (Ifan) w emocjonalnym nagraniu na Instagramie poinformował o śmierci kolegów. Powiedział też, że poszukiwana jest jego żona, aktorka Dylan Sahara. Poprosił o modlitwę.

"Adni, Herman i Ujang nie zostali odnalezieni, proszę, módlcie się za nich i za to, by zostali wkrótce odnalezieni razem z moją żoną. Proszę was również, abyście modlili się za Baniego i Oki" - mówił Riefian Fajarsyah ze łzami w oczach.

Zespół Seventeen Band pochodzi z Dżakarty. Na Facebooku mają ponad milion fanów.