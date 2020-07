Tsatthoggua wznawia stare nagrania

Pod koniec sierpnia światło dzienne ujrzy "Hallelujah Messiah", kompilacja utworów niemieckiej grupy Tsatthoggua.

Zespół Tsatthoggua wrócił na scenę /materiały prasowe

Na "Hallelujah Messiah" znajdziemy pięć kompozycji ("Heirs Of Fire", "Niemals Geboren", "Intrude Into Immortality", "Worm Of Sin") z demówki "Siegeswille" z 1995 roku, oraz dwa numery ("Status Sturme" i "Courtesan Mary Slut") z wydanej cztery lata później EP-ki "German Black Metal".

Kompozycje zostały ponownie zmiksowane w studiu Abyss pod okiem szwedzkiego fachowca Mikaela Hedlunda, będącego także basistą Hypocrisy. Nowy mastering wykonano w norweskim studiu Paranoic Abyss, gdzie nad wszystkim czuwał pochodzący z Polski Gulnar.

Okładkę przygotowali wokalista North Wind wraz z grafikiem Silere Omnią.

Kompilacja "Hallelujah Messiah" trafi na rynek 28 sierpnia nakładem francuskiej Osmose Productions (CD, winyl, cyfrowo).

Dodajmy, że Tsatthoggua wznowiła działalność w 2019 roku po blisko 20 latach niebytu.

Co wynika z połączenia black / thrash metalu z nietzscheanizmem, hedonizmem i zamiłowaniem do sadomasochizmu, możecie sobie przypomnieć słuchając nowej, podrasowanej wersji "Niemals Geboren", sztandarowego utworu Tsatthoggua: