Video Vanguard Award, znana również jako Michael Jackson Video Vanguard Award lub Lifetime Achievement Award, to nagroda specjalna, wręczana przez MTV za "wybitny wkład" i "głęboki wpływ" na kulturę popularną, prezentowaną na antenie stacji. Otrzymują ją wykonawcy i reżyserzy teledysków. Laureatom wręczana jest zaś wyjątkowa, pozłacana statuetka Moon Person (wcześniej nazywana Moonmanem). Wyjątkowa, bo w pozostałych kategoriach VMA statuetki są srebrne.

Shakira została szóstą z rzędu kobietą, która otrzymała nagrodę Video Vanguard, po Rihannie (2016), Pink (2017), Jennifer Lopez (2018), Missy Elliott (2019) i Nicki Minaj (2022). W 2020 i 2021 roku nagrody nie przyznano.

Od czasu debiutu na początku lat 90., Shakira odniosła globalny sukces właśnie za sprawą teledysków. Sześć z nich przekroczyło miliard wyświetleń na YouTube. Są to: "Hips Don't Lie" z Wyclefem Jeanem, "Waka Waka (This Time for Africa)", "Chantaje" z Malumą, "La Bicicleta" z Carlosem Vivesem, "La La La (Brazil 2014)" z Carlinhosem Brownem i "Pero Fiel" z Nicky Jamem.

Piosenkarka otrzymała wcześniej cztery nagrody Video Music Awards, ostatnią w 2007 r. za duet z Beyoncé: "Beautiful Liar". W tym roku cztery nominacje zamieniła na jedną statuetkę - triumfowała w duecie z Karol G w kategorii najlepsza współpraca (piosenka "TQG").

Clip Karol G TQG - & Shakira

Podczas gali w Prudential Center w New Jersey Shakira na scenie zaprezentowała wiązankę swoich przebojów. Fani i widzowie mogli usłyszeć fragmenty takich piosenek jak "She Wolf", "Te Felecito", "TGQ", "Objection (Tango)", "Ojos Asi", "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie" i "Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53".

Ten ostatni numer to jeden z ostatnich jej wielkich hitów - nagranie ma ponad 616 mln odsłon. W ten sposób Shakira rozprawiła się ze swoim byłym partnerem, hiszpańskim piłkarzem Gerardem Pique. Para - do tej pory wskazywana jako przykład idealnego związku - ogłosiła swoje rozstanie w czerwcu 2022 r. po 12 latach. Według mediów powodem rozpadu ich związku była zdrada Pique. 35-letni wówczas piłkarz miał związać się z młodszą o 12 lat studentką Clarą Chią Marti, pracującą w jego firmie produkcyjnej.

"Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnił" - śpiewała kolumbijska gwiazda w dissie na swojego byłego partnera.

Wideo Shakira - "Hips Don't Lie" / "Objection (Tango)" / "Whenever, Wherever" & More | 2023 VMAs

Na gali MTV VMA Shakira pojawiła się ze swoimi synami ze związku z Pique: 10-letnim Milanem i 8-letnim Sashą. Przypomnijmy, że chłopcy zagrali w wypuszczonym w czerwcu teledysku "Acrostico" (ponad 240 mln odsłon).



