"Happy anniversary my love. Gdy mówią Ci 'marry your best friend' uwierz im. Nigdy z nikim się tyle nie śmieje co z Alkiem Baronem. Znamy się znacznie dłużej, ale od 3 lat jest moim ulubionym człowiekiem. Gdybym wiedziała, że będzie tak super, wróciłabym wcześniej do Polski. Dziękuję Ci za najpiękniejsze 3 lata i owoc naszej miłości, naszego synka Leonarda. Kocham Cię Mężu, jeszcze wiele przed nami" - napisała Sandra Kubicka w romantycznym poście na Instagramie zamieszczonym z tej okazji.