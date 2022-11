Tragedie w rodzinie Carterów. Wisi nad nimi klątwa?

Amerykańskie media poinformowały w sobotę 5 listopada, że Aaron Carter ( posłuchaj! ) został znaleziony nad ranem martwy w wannie w swoim domu w Lancaster. Okoliczności śmierci na razie nie są znane, lecz policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.

Wokalista pod koniec 2019 r. trafił do szpitala z powodu wyczerpania. W tamtym czasie ogłosił też, że jest chory psychicznie (zdiagnozowano u niego schizofrenię, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, depresję maniakalną oraz lęki).

Nad rodziną Carterów wisi klątwa? To niejedyna tragedia

Aaron Carter był bratem Nicka Cartera, znanego z zespołu Backstreet Boys. W sumie rodzina Carterów liczyła pięcioro dzieci. Pierwszą tragedią, która ich spotkała, była śmierć Leslie Carter w 2012 roku. Aspirująca wokalistka miała wówczas 25 lat - przyczyną było przedawkowanie narkotyków. Jak podawała stacja E!, znaleziono przy niej trzy różne leki na receptę.

Według raportu policyjnego, macocha Leslie znalazła ją 31 stycznia 2012 roku około godziny 16. Kobieta nie dawała oznak życia. Walczyła wówczas o trzeźwość i była w trakcie próby odstawienia leków. Próbę ratowania córki podjął Robert Carter, który przeprowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie przyniosło to jednak skutku, a o 16:59 w szpitalu stwierdzono zgon 25-latki.

Aaron po latach wyznał, że miał być molestowany i gwałcony przez swoją starszą siostrę, gdy miał 10-13 lat. "To dzieje się w rodzinie. Nigdy nie chciałem tego nikomu powiedzieć. Ale muszę" - pisał w serii tweetów. "Moja siostra Leslie cierpiała na dwubiegunówkę i brała lit, aby ją leczyć. Nigdy nie lubiła tego, jak się czuła, a kiedy przestała [brać leki], robiła rzeczy, których nigdy nie chciała robić, naprawdę w to wierzę. (...) Moja siostra gwałciła mnie od 10 do 13 roku życia, kiedy nie brała leków" - szokował wówczas wykonawca "I Want Candy".



Tata Carterów, Robert Carter, odszedł w wieku 65 lat, zaledwie pięć lat po śmierci córki. Świat poznał go jako ojca uwielbianego przez nastolatki Nicka z Backstreet Boys - pokazywał się m.in. w reality-show "House of Carters". Wówczas nie podano przyczyny śmierci ojca rodziny, ale skłóceni na co dzień bracia Nick i Aaron zgodnie pożegnali ukochanego ojca za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Jestem załamany, gdy dzielę się tą wiadomością. Nasz ojciec, Robert, zmarł ostatniej nocy" - pisał Nick. "Moje serce jest złamane, jestem w szoku, tak bardzo kochałem mojego tatę" - wtórował zmarły wczoraj Aaron Carter.

Choć rodzina pozowała na dość zgraną, to z biegiem czasu wyszło na jaw, jak mocno jej członkowie nie dogadywali się między sobą. Przed śmiercią Aaron opowiadał, że rodzina chciała umieścić go pod opieką kuratorską, co powodowało, że coraz bardziej się do niej zrażał. Później rzecznik Nicka Cartera poinformował, że te zarzuty są nieprawdziwe. "Będzie mi dobrze bez nich" - pisał niegdyś Aaron za pośrednictwem Twittera. "Muszą zostawić mnie w spokoju. Michael Jackson powiedział mi, że to się stanie i miał rację" - komentował. Oskarżał także swoje całe rodzeństwo, że "znęcało się nad nim przez całe życie".

Kim był Aaron Carter?

Po tym, jak Aaron powiedział, że zabije żonę swojego brata, Nicka Cartera (członka grupy Backstreet Boys) i ich nienarodzone dziecko, dostał sądowy zakaz zbliżania się do rodziny Carterów. Aaron tłumaczył, że jego stan psychiczny jest konsekwencją m.in. właśnie tego, że w dzieciństwie doświadczył molestowania.

Dorobek wokalisty obejmuje pięć płyt: "Aaron Carter" (1997), "Aaron's Party (Come Get It)" (2000), "Oh Aaron" (2001), "Another Earthquake!" (2002) i "LØVË" (2018). Na tym ostatnim albumie znalazł się remiks największego przeboju "I Want Candy".

W czerwcu 2021 r. Aaron Carter zmierzył się na ringu w walce bokserskiej z Lamarem Odomem. Były koszykarz NBA znokautował wokalistę w drugiej rundzie.

Aaron Carter był zaręczony z Kari Ann Peniche, byłą modelką "Playboya". W 2017 r. ogłosił na Twitterze, że jest biseksualistą, choć później przyznał, że miał kontakty tylko z kobietami. Wokalista spotykał się z m.in. Hilary Duff i Lindsay Lohan. W ostatnim czasie związany był z barmanką Melanie Martin, z którą kilkakrotnie rozstawał się i godził.



W 2020 roku Martin straciła ciążę, poza tym została aresztowana pod zarzutem pobicia swojego ukochanego. Mimo to zaręczyli się w czerwcu 2021 r., a 22 listopada 2021 r. na świat przyszedł ich syn Prince Lyric. Tydzień po narodzinach dziecka para się rozstała, a Carter jedynie nadmienił, że jego partnerka utrzymywała kontakt z jego rodziną, z którą był skonfliktowany.