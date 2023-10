Totenmesse: Posłuchaj nowego singla "Confrontation Looks Like Hope"

Bartosz Donarski Wiadomości

Małopolska grupa Totenmesse podzieliła się z fanami black metalu nowym singlem. Utwór "Confrontation Looks Like Hope" to zapowiedź nowego albumu.

Zespół Totenmesse zaprezentował nowe nagranie /materiały prasowe