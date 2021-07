Top of the Top Sopot Festival powraca. Imprezę pokaże TVN [DATY, PROGRAM, TRANSMISJA]

W dniach 17-19 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się Top of the Top Sopot Festival. Impreza powróci po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Co już wiemy?

Pod koniec czerwca w Operze Leśnej odbył się pierwszy telewizyjny festiwal po lockdownie - Polsat SuperHit Festiwal.

Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły wracającego po pandemicznej przerwie Top of the Top Sopot Festival, który odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia.



Pierwszego dnia imprezy odbędzie się koncert z okazji 120-lecia Sopotu. Dzień później widzowie zobaczą koncert podsumowujący 60 lat sopockich festiwali, a 19 sierpnia - koncert na 20-lecie TVN24.

Dodatkowo na 18 sierpnia zaplanowano konkursowy koncert "#Top_of_the_Top _Challenge". O statuetkę Bursztynowego Słowika będą rywalizowali polscy wykonawcy, którzy w ciągu ostatniego roku wydali utwory emitowane na antenach największych krajowych stacji radiowych. Wszystkie koncerty zostaną pokazane w TVN.

W ubiegłych latach nagrodę zdobywali m.in. Roksana Węgiel, Agnieszka Chylińska, Edyta Górniak, Maciej Maleńczuk, Ewa Farna, Urszula, Feel, Andrzej Piaseczny, Stachursky czy dowodzony przez Dodę zespół Virgin. Wśród zagranicznych laureatów są m.in. Garou, Frans, Imany, Mattafix czy Gabriela Cimli.



W 2019 r. widownia Top of the Top Sopot Festival w TVN wynosiła średnio 1,87 mln osób.