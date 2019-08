Top Of The Top Sopot Festival 2019 na start. Koncert "Forever Young" [PROGRAM, TRANSMISJA]

We wtorek (13 sierpnia) w Operze Leśnej w Sopocie rozpocznie się czterodniowy Top Of The Top Sopot Festival 2019. Pierwsze trzy dni imprezy będą relacjonowane na żywo w TVN, a czwarty dzień dedykowany młodym artystom i ich fanom będzie można zobaczyć w serwisie player.pl.

Bonnie Tyler będzie jedną z gwiazd koncertu "Forever Young" w ramach Top Of The Top Sopot Festival 2019 /Cristina Andina/Redferns /Getty Images

Top Of The Top Sopot Festival 2019 rozpocznie się koncertem Forever Young, czyli nieśmiertelnymi i wiecznie młodymi przebojami. Polskie i zagraniczne gwiazdy przypomną utwory, które niepodzielnie królowały na listach przebojów 30, 20 i 10 lat temu.

Prowadzony przez Grażynę Torbicką i Oliviera Janiaka wieczór otworzy występ Bonnie Tyler, obchodzącej w tym roku 50-lecie pracy artystycznej.

Pokolenia fanów kochają ją za niezapomniane hity, takie jak "It's A Heartache", "Total Eclipse of the Heart", czy "Holding Out For A Hero" wykorzystany m.in. w soundtracku do głośnego filmu muzycznego "Footloose" czy animowanego "Shreka 2".



Clip Bonnie Tyler Holding Out For A Hero

Walijska wokalistka Bonnie Tyler naprawdę nazywa się Gaynor Hopkins. Na początku swojej kariery przedstawiała się jako Sherin Davis.



Już jako Bonnie Tyler zadebiutowała w 1976 roku singlem "Lost in France". Pierwszy duży sukces przyszedł dwa lata później za sprawą utworu "It's a Heartache", który znalazł się na trzecim miejscu notowania "Billboardu" oraz na pierwszym miejscu ośmiu znaczących list przebojów na całym świecie. Co ciekawe od 10 marca 1978 roku przez 10 tygodni był w Szwecji numerem jeden, wygrywając rywalizację między innymi z legendarną ABBĄ.

Clip Bonnie Tyler It's A Heartache

Nie każdy wie, że gdy zaczynała swoją karierę singlem "Lost in France", jej głos był zupełnie inny, czysty i dźwięczny. Kiedy w 1977 roku lekarze zdiagnozowali guzki na strunach głosowych wokalistki i konieczna była operacja, lekarze zalecili jej sześć tygodni rekonwalescencji bez używania głosu, aby pooperacyjne rany dobrze się zagoiły.

Jednak sfrustrowana swoją chorobą artystka nie wytrzymała i pewnego dnia krzyknęła, co spowodowało nieodwracalne zmiany w jej strunach głosowych, a głos stał się zachrypnięty. Załamana Bonnie myślała, że to koniec jej kariery. Wkrótce okazało się, że zachrypnięty głos stał się jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych cech.

W klimacie lat 80. widzów utrzymają John Parr - brytyjski gitarzysta i wokalista - wykonawca utworu "St Elmo's Fire" z 1985 roku - jednego z największych hitów dekady, kanadyjski zespół Glass Tiger z przebojami "Don't Forget Me" i "Someday" oraz Katrina (eks-Katrina & The Waves) z niezapomnianym hitem "Walking on Sunshine".



Nieco późniejsze wspomnienia przywoła amerykańska wokalistka Jennifer Paige, której singel "Crush" święcił w 1998 roku wielkie triumfy na całym świecie sprzedając się w 11 milionach kopii i będąc absolutnym numerem jeden pod względem wielkości sprzedaży w 16 krajach.

Największe polskie przeboje ostatnich dekad przypomną: Agnieszka Chylińska, Perfect, Anita Lipnicka, Lombard, Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska, Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers, Sebastian Riedel & Cree i Kombi.