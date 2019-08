Top Of The Top Sopot Festival 2019. Koncert #iDance - kto wystąpi? [PROGRAM, TRANSMISJA]

Kto pojawi się na scenie Opery Leśnej podczas drugiego dnia Top Of The Top Sopot Festival 2019?

Patrycja Markowska, Ewa Farna i Ania Karwan w Sopocie AKPA

W środę (14 sierpnia) drugi dzień Top Of The Top Sopot Festival rozpocznie koncert #iDance, czyli najbardziej energetyczne hity, które porwą do tańca zarówno publiczność w Operze Leśnej, jak i widzów przed telewizorami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Margaret o występie na Top of The Top Sopot Festival 2019 INTERIA.PL

Na scenie pojawią się Kayah, Edyta Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Cleo, Roksana Węgiel, Sarsa, Blue Cafe, Ewelina Lisowska, Baranovski, Reni Jusis i Ania Karwan.



Z kolei w ramach koncertu Top of The Top pojawią się młodzi artyści z zagranicy, a w głosowaniu SMS-owym widzowie wybiorą utwór, którego wykonawca otrzyma prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika.

Wśród gwiazd znajdą się znani z tegorocznej Eurowizji: Duncan Laurence (Holandia), Frans (Szwecja), Lake Malawi (Czechy), Alma (Bułgaria), Luca Hänni (Szwajcaria) i Christopher (Dania).

Koncerty w dniu 14 sierpnia poprowadzą: Agnieszka Woźniak-Starak, Gabi Drzewiecka, Filip Chajzer i Olivier Janiak.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reni Jusis o o występie na Top of The Top Sopot Festival 2019 INTERIA.PL