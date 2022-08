Tegoroczny Top of The Top Festival w Sopocie odbywa się w dniach 16-19 sierpnia. Przez trzy dni widzowie będą mogli oglądać największe gwiazdy sceny muzycznej. Imprezę zakończy natomiast wieczór kabaretowy.

Festiwal zainaugurował koncert "#You Are The Champions", czyli "muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym"

Scenę pierwszego dnia na scenie pojawili się m.in.: Kayah, Lady Pank, Wilki, LemON i Krzysztof Cugowski.

Wystąpili także Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Patrycja Markowska, Smolasty, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty.



Zagraniczną gwiazdą wieczoru była reprezentantka Szwecji na tegorocznej Eurowizji - Cornelia Jakobs. Wokalistka wykonała swój przebój "Hold Me Closer", z którym zajęła w konkursie czwarte miejsce.



Top of the Top Sopot Festival 2022: Kasia Wilk pomyliła miasta

Podczas koncertu na scenie pojawił się także duet Mezo i Kasi Wilk, którzy zaśpiewali przebój "Ważne".

Wokalistka zaliczyła wpadkę już na samym początku występu, kiedy chciała się przywitać z publicznością.

"Dobry wieczór Opole" - krzyknęła, a po Operze Leśnej rozniósł śmiech zgromadzonych.

"Dobry wieczór Sopot" - poprawiła się po chwili Kasia Wilk.

