Tony Bennett nie żyje. Legendarny wokalista miał 96 lat

Ostatni album Bennetta ukazał się zaledwie dwa lata temu. U artysty w 2016 roku zdiagnozowano chorobę Alzheimera, ale muzyk nadal nagrywał i występował.

Tony Bennett nie żyje. Wokalista miał 96 lat

Tony Bennett pierwszy kontrakt z Columbia Records podpisał w 1950 roku. Utalentowany wokalista został doceniony za sprawą swojego czystego, ciepłego, a zarazem żywiołowego wokalu. Jednym z jego największych przebojów był wydany w 1962 roku album "I Left My Heart in San Francisco".

Frank Sinatra nazywał go "najpopularniejszym piosenkarzem na świecie". Bennett dobrze czuł się w klasyczny repertuarze American Songbook, a w ostatnich latach współpracował z wieloma artystami, a głównie Lady Gagą, która spowodowała renesans jego osoby we współczesnej popkulturze.

