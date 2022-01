Urodzona 18 września 1994 r. Toni Cornell to najstarsze dziecko Chrisa Cornella i Vicky Cornell. Małżeństwo ma jeszcze syna Christophera Nicolasa (ur. 2005), który zagrał swojego ojca w teledysku "When Bad Does Good" z pośmiertnej płyty "Chris Cornell" (2018).



Chris Cornell był też ojcem Lilian Jean (ur. 2000) z pierwszego małżeństwa z Susan Silver (ówczesna menedżerka Soundgarden, Alice In Chains i Screaming Trees).

Na swoim Instagramie (ma tam ponad 160 tys. fanów) Toni Cornell opublikowała świąteczną wersję nieśmiertelnego przeboju "Hallelujah" Leonarda Cohena.

Wśród zachwyconych jej akustycznym wykonaniem znaleźli się m.in. Vicky Cornell ("Kocham cię tak bardzo aniołku"), Audrey McGraw (20-letnia córka Tima McGraw i Faith Hill), Linda Ramone (wdowa po Johnnym Ramone z Ramones), aktorki Rosanna Arquette i Rita Wilson (żona Toma Hanksa) i gitarzysta Pete Thorn (m.in. Don Henley, Melissa Etheridge, Jewel, Courtney Love, Alicia Keys, Pink), który w 2007 r. dołączył do koncertowego zespołu Chrisa Cornella i wziął udział w nagraniu jego płyty "Scream".



To właśnie Thorn ostatnio wsparł Toni Cornell podczas jej telewizyjnego występu w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Nastolatka zaśpiewała spopularyzowany przez Sinead O'Connor przebój "Nothing Compares 2 U" (autorstwa Prince'a). Ten numer Toni nagrała w duecie ze swoim ojcem na kilka miesięcy przed jego nagłą śmiercią.

Kim był Chris Cornell?

Przypomnijmy, że Chris Cornell popełnił samobójstwo 18 maja 2017 r. w hotelowym pokoju w Detroit. Dzień wcześniej wraz z Soundgarden wystąpił w tym mieście na koncercie.

Nagła i niespodziewana śmierć rockmana zszokowała opinię publiczną na całym świecie.

Badania toksykologiczne wykazały, że 52-letni wokalista wziął nie tylko przepisany Ativan. W jego organizmie znaleziono m.in.: nalokson (pochodzący z leku o nazwie Narcan), butalbital (lek psychotropowy), lorazepam (składowa wspomnianego już Ativanu), pseudoefedryna (syntetyczny zamiennik efedryny) oraz barbiturany (składowe leków nasennych, znieczulających i przeciwpadaczkowych). Wszystkie wymienione substancje pochodzą z leków na receptę.

W listopadzie 2018 r. ukazała się pośmiertna płyta "Chris Cornell" prezentująca przekrojowo twórczość wokalisty. Nad albumem czuwała żona frontmana Soundgarden - Vicky Cornell, której pomagali muzycy i przyjaciele męża.



Razem dokonali wyboru z katalogu Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog (efemeryczna supergrupa z Seattle, w skład której wchodzili muzycy Pearl Jam), jak również z solowych dokonań Cornella. Zespół Temple of the Dog (pozostawił po sobie imienny album z 1991 r.) powstał jako hołd dla Andrew Wooda, zmarłego w marcu 1990 r. na skutek przedawkowania heroiny wokalisty Mother Love Bone i Malfunkshun, przyjaciela i współlokatora Cornella.

Produkcją wydawnictwa zajął się zaufany partner Chrisa Brendan O'Brien (pracował z m.in. Pearl Jam, Soundgarden, Audioslave, AC/DC, Bruce'em Springsteenem i Bobem Dylanem; odpowiadał również za brzmienie ostatniej solowej płyty Cornella - "Higher Truth" z września 2015 r.), zaś szatą graficzną wieloletni przyjaciel - basista Pearl Jam Jeff Ament.

W teledysku do singla "When Bad Does Good" wystąpił syn muzyka - Christopher Nicolas Cornell, który wciela się w rolę ojca z czasów młodości. W nakręconym w Seattle klipie widzimy, jak chłopak rozwozi gazety po mieście. To nie tylko hołd dla Seattle, ale także prezentacja, jaką drogę przebył Cornell. W wideo wpleciono teksty z rozmaitych utworów artysty.

