Toni Braxton sprzedała na świecie ponad 68 milionów płyt i zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym aż sześć statuetek Grammy.

Szczyt jej sławy przypadł na drugą połowę lat 90., kiedy to ukazał się singel "Un-Break My Heart". Numer natychmiast stał się międzynarodowym hitem i gościł na szczytach wielu list przebojów. Po tych sukcesach Toni okrzyknięta została "nową Whitney Houston".

Zdjęcie Toni Braxton w 2005 roku. / Kevin Winter / Staff / Getty Images

Kariera wokalistki w kolejnych latach powoli zaczęła hamować. Do coraz gorszych wyników sprzedażowych doszły też problemy zdrowotne (Braxton zachorowała na toczeń) oraz kłopoty finansowe (wokalistka była zmuszona ogłosić bankructwo).

Toni Braxton kończy 55 lat

Problemy finansowe Braxton zaczęły się już w latach 90., jednak dzięki niezłym wynikom sprzedażowym mogła wciąż zachować płynność finansową. Gdy słuchacze stracili zainteresowanie jej muzyką, wokalistka roztrwoniła majątek szacowany na 170 milionów dolarów, a dodatkowo zadłużyła się na kilkadziesiąt milionów. Wszystkiemu winny był zakupoholizm.

"Uwielbiam piękne naczynia i ozdoby do domu. Trochę się zagubiłam, kupując te wszystkie rzeczy do mieszkania. Luksusowa droga pościel... Uwielbiałam takie towary. Wiem, że to mój problem" - opowiadała później.

W 2013 roku Braxton ogłosiła, że z powodu piętrzących się problemów zdrowotnych, kończy karierę. Rozbrat z muzyką nie trwał jednak zbyt długo.

"Jestem szczęściarą, bo lekarze mi powiedzieli, że nigdy nie będę mogła występować i nigdy nie będę mogła podróżować. Toczeń jest wywoływany przez stres, a mój toczeń kocha moje serce, co oznacza, że ma na nie bardzo zły wpływ. Cierpię więc także na chorobę serca i tworzą mi się zatory. Muszę być bardzo, bardzo ostrożna. Ale uczę się swojego ciała i wiem, jakie tempo mogę mu narzucić i jak się relaksować" - przyznała wokalistka w wywiadzie dla magazynu People.

Toni Braxton. Co dziś u niej słychać?

Uznawana w latach 90. za jedną z najpiękniejszych wokalistek gwiazda nadal zachwyca wyglądem. Pomimo chorób, na które cierpi, dba o to, by zawsze nienagannie się prezentować.

Zdjęcie Toni Braxton w 2020 roku / Johnny Nunez / Contributor / Getty Images

Nie samym wyglądem żyje człowiek - Braxton wciąż marzy o tym, by powrócić na czołówki i nadal nagrywa nową muzykę. W 2020 roku ogłosiła powrót i wydała piosenkę "Do It", która ukazała się nakładem Island Records.

Niedługo później wydała EP-kę z utworem "Dance", a później także "Nothin". W 2021 roku wzięła udział w amerykańskiej edycji programu "The Masked Singer", gdzie przyjęła przebranie ryby - rozdymki. Jako uczestniczka zaskoczyła, że pod kostiumem miała jeszcze jedną maskę - wszystko z powodu tocznia, który w trakcie pandemii COVID-19 osłabiał jej odporność. W 2022 roku Toni Braxton została producentką i jednocześnie jedną z gwiazd filmu "The Fallen Angels Murder Club".

Jej dyskografię zamyka album "Spell My Name" z 2020 roku. Była to jednocześnie dziewiąta płyta w dyskografii gwiazdy. Od sześciu lat piosenkarka jest związana z rapererm Birdmanem.