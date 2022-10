Tomson ceni sobie prywatność. Jak wygląda dziewczyna trenera "The Voice of Poland"?

Wiadomości

Tomson to jeden z ulubionych trenerów w historii programu "The Voice of Poland" oraz frontman zespołu Afromental. Jednak mimo wieloletniej obecności w mediach, wokalista chroni swoje życie prywatne. Zobacz, jak wygląda partnerka wokalisty.

Tomson i Baron są trenera również w 13. edycji "The Voice of Poland" /TVP / Agencja FORUM