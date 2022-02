"I w końcu mam spokój na duszy, bo wiem, że mam godnego następcę przy mikrofonie. Posłuchajcie mojego Natana" - napisał na Facebooku Tomek "Kowal" Kowalski.

"To jest dopiero jego pierwsza próba w życiu, z jakimkolwiek zespołem. Pierwsze koty za płoty. Chwała, że młodym chce się muzykować. Grają kultową Nirvanę - 'Heartshaped box'. Czasem będę Wam podrzucać ich nagrania. Łza kręci się w oku... Teraz już wiem, że dla przyjemności, to ja wódki nie piłem... Synu działaj, scena czeka" - dodał długowłosy wokalista.

"Heart-Shaped Box" w oryginalnej wersji znalazł się na płycie "In Utero" Nirvany z 1993 r. Nakręcony przez Antona Corbijna zdobył statuetkę MTV Video Music Awards.



Wspomniany Natan Kowalski (obecnie ma ponad 20 lat) to starszy syn laureata czwartej edycji "Must Be The Music". W 2012 r. w show Polsatu mocno kibicował swojemu tacie za kulisami.

Natan pojawił się też w teledysku "Pusty dom" Tomka "Kowala" Kowalskiego.

Tomek "Kowal" Kowalski po wypadku na motocyklu

Wokalista do czasu tragicznego w skutkach wypadku motocyklowego wcielał się w rolę Ryśka Riedla (legendarnego frontmana śląskiego zespołu Dżem) w spektaklu "Skazany na bluesa" w reżyserii Arkadiusza Jakubika. Wcześniej występował pod szyldem Tomasz Kowalski & FBB.



Przypomnijmy, że laureat czwartej edycji "Must Be The Music" 8 czerwca 2014 roku uległ ciężkiemu wypadkowi motocyklowemu (zderzył się czołowo z VW Golfem). "Jechałem motorem zgodnie z przepisami, ale ktoś mnie nie zauważył i zajechał mi drogę" - wspominał rok później w programie "Dzień Dobry Wakacje".

Ciężko ranny wokalista natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Kowalski został wybudzony ze śpiączki pod koniec czerwca 2014 r. Okazało się jednak, że w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego jest on sparaliżowany od pasa w dół. Od tego czasu długowłosy wokalista dzięki żmudnej rehabilitacji walczy o powrót do zdrowia. Udało mu się stanąć na nogi dzięki specjalnemu egzoszkieletowi, występował w nim m.in. podczas pokazywanego przez Polsat Earth Festival Uniejów 2018 czy na Przystanku Woodstock 2015.