Tomb Of Finland: Trzcia płyta "Across The Barren Fields" gotowa

Trzeci longplay kwintetu z Finlandii ujrzy światło dzienne 19 sierpnia. Jego wydaniem zajmie się niemiecka Uprising Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że "Below The Green" (2015 r.) i "Frozen Beneath" (2018 r.), dwie poprzednie płyty death / doommetalowego Tomb Of Finland, trafiły na rynek w barwach duńskiej Mighty Music.

Nowy teledysk "Shadows Of The North" Tomb Of Finland możecie zobaczyć poniżej:

Clip Tomb Of Finland Shadows Of The North

Opublikowany już w maju wideoklip do singla "Wretched Bliss" Finów możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Tomb Of Finland Wretched Bliss

Oto lista utworów albumu "Across The Barren Fields":

1. "Waiting For The End"

2. "Coffin Bound"

3. "Perpetual Entombment"

4. "Cursed Be The One"

5. "Wretched Bliss"

6. "Shadows Of The North"

7. "Nightfall"

8. "The Gallows"

9. "In Memoriam".