Tomasz Kowalski śpiewa "List do M." Dżemu (Earth Festival Uniejów 2018)

Jedną z gwiazd niedzielnego (8 lipca) koncertu "Earth Festival Uniejów 2018" był zwycięzca czwartej edycji "Must Be The Music" Tomasz "Kowal" Kowalski, który zaśpiewał "List do M." Dżemu. Imprezę z przekazem ekologicznym transmitował Polsat.

Tomasz Kowalski wystąpił na Earth Festival Uniejów 2018 /ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM

"Utwór, jaki reżyser festiwalu dla mnie wybrał, śpiewałem już wielokrotnie. Ale dzisiaj, to nie śpiewu się boję... Bądźcie przy mnie :)" - zapowiadał jeszcze przed występem Tomasz "Kowal" Kowalski.

Wspomniany utwór to przejmująca ballada "List do M." z repertuaru grupy Dżem.

Kowalski do tragicznego w skutkach wypadku motocyklowego wcielał się w rolę Ryśka Riedla w spektaklu "Skazany na bluesa" w reżyserii Arkadiusza Jakubika.

Przypomnijmy, że laureat czwartej edycji "Must Be The Music" 8 czerwca 2014 roku uległ ciężkiemu wypadkowi motocyklowemu (zderzył się czołowo z VW Golfem). "Jechałem motorem zgodnie z przepisami, ale ktoś mnie nie zauważył i zajechał mi drogę" - wspominał rok później w programie "Dzień Dobry Wakacje". Ciężko ranny wokalista natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Kowalski został wybudzony ze śpiączki pod koniec czerwca 2014 r. Okazało się jednak, że w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego jest on sparaliżowany od pasa w dół. Od tego czasu długowłosy wokalista dzięki żmudnej rehabilitacji walczy o powrót do zdrowia. Udało mu się stanąć na nogi dzięki specjalnemu egzoszkieletowi.

Wideo Gwiazdy dla Ziemi: Tomasz "Kowal" Kowalski - List do M.

Podczas "Earth Festival Uniejów 2018" wystąpili również m.in. Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, Kayah, Kamil Bednarek, GrubSon, Happysad i LemON. Koncert prowadzili aktorka Anita Sokołowska i prezenter Maciej Dowbor.

Ideą imprezy jest wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska.