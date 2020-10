Tom Parker z The Wanted jest śmiertelnie chory. Wokalista ma guza mózgu

Wokalista zespołu The Wanted – 32-letni Tom Parker – ujawnił, że jest śmiertelnie chory. Lekarze wykryli u niego glejaka mózgu w czwartym stadium.

Tom Parker ujawnił, że jest poważnie chory /Larry Marano /Getty Images

"Wciąż jestem w szoku, jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia" - powiedział Tom Parker w rozmowie z "OK! Magazine".

32-latek, który jest ojcem 15-miesięcznej Aurelii i spodziewa się z żoną Kelsey kolejnego dziecka, przyznał, że wykryty u niego nowotwór mózgu (glejak w czwartym stadium) jest nieoperacyjny.

W rozmowie z "OK! Magazine" żona piosenkarza przyznała, że niepokojące objawy u Parkera pojawiły się w lipcu tego roku, kiedy to dostał napadu. Po tym zdarzeniu artysta trafił na listę oczekującą na rezonans magnetyczny. Sześć tygodni później na spotkaniu rodzinnym, muzyk doznał kolejnego ataku padaczki, tym razem poważniejszego. Parker trafił do szpitala, gdzie usłyszał diagnozę.

"Nigdy nie myślisz o tym, co cię może spotkać" - przyznał w rozmowie z mediami. Parker dodał też, że nie wiele, ile czasu mu zostało, bo nie chciał pytać o to lekarzy. Średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi około 18 miesięcy.



Instagram Post

W swoim oświadczeniu na Instagramie Parker oznajmił, że podjął już leczenie.

"Postanowiliśmy po wielu namysłach nie trzymać tego w sekrecie. Zrobimy jeden wywiad, w którym opowiemy o wszystkich szczegółach na własnych warunkach. Jesteśmy zdruzgotani, ale będziemy walczyć przez cały czas. Nie chcemy, abyście się smucili, kochamy was i waszą pozytywną energię. Razem spróbujemy pokonać tą straszliwą chorobę, szukając wszystkich możliwych dróg leczenia" - czytamy.

Instagram Post

Tom Parker jest członkiem zespołu The Wanted - powstałego w 2009 roku boysbandu, popularnego zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zespół nagrał trzy albumy studyjne (dwa z nich pokryły się w UK platyną) i sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy płyt. W 2014 roku grupa ogłosiła zawieszenie działalności.