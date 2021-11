Tom Parker (The Wanted) usłyszał nowe rokowania. Jak się czuje muzyk?

Tom Parker odczuł ponoć "mieszankę emocji" po tym, gdy lekarze poinformowali go, że jego nieoperacyjny glejak mózgu jest "pod kontrolą". Oznacza to, że dla chorego 33-latka nadeszły chwile względnego spokoju. Gwiazdor The Wanted, który ma dwuletnią córkę Aurelię oraz 12-miesięcznego syna Bodhi'ego, podzielił się z fanami rodzinnym zdjęciem oraz swoją odwagą i nadzieją związaną z chorobą.

Wraz z rodzinną fotografią, piosenkarz przyznał, że jego rodzinie "łatwiej jest zasnąć" wiedząc, że jego stan zdrowia jest stabilny. We wpisie czytamy: "Siedzę tu ze łzami w oczach. Mój guz mózgu jest pod kontrolą. Mieliśmy wyniki z mojego ostatniego skanu... i jestem zachwycony, że mogę powiedzieć, że (guz - przyp. red.) jest stabilny" - wyznał Parker. Muzyk cieszy się, bo jeszcze niedawno dawano mu zaledwie 12-18 miesięcy życia.

"Nie mogliśmy prosić o nic więcej w tym momencie - mniej więcej rok w tej podróży. Szczerze mówiąc, jesteśmy przeszczęśliwi. Dziękujemy Wam za całą Waszą miłość i wsparcie przez ostatnie 12+ miesięcy" - zakończył wpis.

Odkąd Tom Parker został zdiagnozowany w 2020 roku, lekarze dawali mu maksymalnie półtora roku życia. Od tego czasu przeszedł sześć rund chemioterapii i 30 sesji radioterapii. Pomimo że jego rak jest nieuleczalny, to ma szanse na normalne życie. Jednak według słów muzyka, nieaktywne komórki raka pozostają w pacjencie, więc zawsze będzie zagrożony nagłym nawrotem choroby. Gwiazdor niedawno wspominał też swoje leczenie.

"To były najczarniejsze dni w moim życiu. Chodzenie tam i leżenie pod maszynami do promieniowania było okropne. Okropne i denerwujące. Myślisz sobie: 'Czy to coś da? Czy to coś zmieni? Czy jest sens, żebym to robił, skoro i tak umrę? Nie chcę przez to przechodzić'. A chemioterapia była brutalna. Nie życzyłbym tego nikomu" - mówił o swoich przeżyciach muzyk.

Autorzy hitu "Glad You Came" założyli zespół w 2009 roku, który działał przez kolejne pięć lat. W 2021 roku członkowie składu postanowili dokonać reaktywacji, po tym, jak dowiedzieli się o chorobie ich kolegi Toma Parkera. Jak informowali, zespół chce nagrać również nową płytę.