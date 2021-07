W lipcu 2020 roku sąd w Leicester skazał Toma Meighana na 200 godzin prac społecznych za pobicie swojej partnerki Vikki Ager. W całej sprawie kluczowe okazały się zeznania samej kobiety, która mimo pobicia, broniła swojego partnera. Gdyby nie to, sąd wydałby surowszy wyrok.

W sądzie Meighan początkowo zaprzeczał, że zrobił krzywdę byłej partnerce, ale przyznał się do winy, gdy pokazano mu nagranie z monitoringu. Wtedy rockman zalał się łzami, skrywając głowę w dłoniach.

"Chciałbym przeprosić moją partnerkę Vikki, moich kolegów z zespołu, moich przyjaciół, fanów i rodzinę. Bardzo żałuję swojego zachowania. W żaden sposób nie próbuję wytłumaczyć swoich czynów. Jestem całkowicie winny i biorę na siebie odpowiedzialność" - oświadczył po wyroku i oznajmił, że wkrótce uda się na odwyk.

Meighan stracił przede wszystkim wizerunkowo. Wokalista został wyrzucony z rockowej kapeli Kasabian, którzy uznali, że nie będą współpracować z kimś skazanym za przemoc domową. Członkowie formacji mieli też odciąć Meighana od jakichkolwiek pieniędzy zespołu.

"Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o zarzutach, podjęliśmy decyzję, że nie możemy dłużej pracować razem. Niestety musieliśmy wstrzymać tę informację do momentu wyroku skazującego" - można było przeczytać w oświadczeniu muzyków Kasabian.



Po roku były wokalista przyznaje, że wraca na dobre tory jeśli chodzi o swoje życie. Niedawno ze smutkiem wspominał swoje agresywne zachowanie.

"Wypiliśmy za dużo. Żałuję wszystkiego, co wydarzyło się tamtej nocy. Nie toleruję tego, to było przerażające. Kocham moją partnerkę. Byłem w pełni odpowiedzialny za to, co się stało. Kochamy się nawzajem i to przezwyciężymy" - mówił.



Meighan przyznał, że mimo iż decyzja kolegów z zespołu "złamała mu serce", to jak najbardziej zrozumiał, dlaczego to zrobili.

"Tom ciężko pracował nad sobą, swoim zdrowiem, rodzina i relacjami z Vikki w ciągu ostatniego roku. Są w sobie bardzo zakochani i nie mogą doczekać się aż będą dzielić ze sobą resztę swojego życia" - komentował informator Daily Mail.

To właśnie brukowiec podał, że nieco ponad rok po wyroku sądu, Agger i Meighan wzięli skromny ślub cywilny. "To był intymna ceremonia, zgodna z wytycznymi sanitarnymi" - przekazali do mediów. W ceremonii udział wzięli najbliżsi członkowie rodzin i przyjaciele.