Po powrocie z podboju amerykańskiego "Mam talent" Sara James wydała dwa nowe utwory, nagrane w studiach Spotify w Los Angeles.



Kompozycje zostały nagrane w ramach programu Spotify Singles, który powstał w 2017 roku, aby dać artystom możliwość tworzenia nowych wersji ulubionych piosenek lub własnych, oryginalnych utworów.



Sara James jest pierwszą Polką, która została zaproszona do programu. Na platformie dostępny jest również wywiad z artystką w podcaście Mic Check, w którym Sara zdradza kulisy powstawania singli i współpracy ze Spotify a także m.in. opowiada o swoich wrażeniach z "Mam talent".



W czerwcu tego roku Sara jako pierwsza polska artystka została również globalną ambasadorką programu Spotify EQUAL, promującego równouprawnienie płci w branży muzycznej.

Sara James zachwyciła w "Mam talent". Zrobi wielką karierę w USA i na świecie?

Posłuchaj "My Wave" i "Lovely" w nowych wersjach nagranych w ramach Spotify Singles.

14-letnia Piosenkarka podkreśla, że podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych udało jej się spełnić wiele swoich marzeń, a udział w talent show był dla niej wyjątkową przygodą. Poza swoimi fenomenalnymi występami solowymi, w finale Polka miała także przyjemność zaśpiewać hit "Let’s Get It Started" u boku zespołu Black Eyed Peas.



Simon Cowell, który w eliminacjach po wysłuchaniu utworu Billie Eilish "lovely" w interpretacji Sary dał wcisnął Złoty Przycisk, otwarcie wróży Polce światową karierę. Młodziutka wokalistka ciężko pracuje nad solowym materiałem, który już wkrótce zaprezentuje swojemu stale powiększającemu się gronu fanów na całym świecie.



