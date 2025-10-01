Dzień Polskiej Muzyki to społeczna kampania, która od 2019 roku zachęca do częstszego sięgania po rodzime dźwięki - w radiu, streamingu, na koncertach czy w sklepach muzycznych. Organizowana przez Fundację EMPOWER POLAND, a w tegorocznej edycji współtworzona także przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, akcja z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu. Tego dnia polska muzyka dominuje w rozgłośniach radiowych, na antenach telewizji muzycznych, w serwisach streamingowych i w ofercie sklepów płytowych oraz bileterii. To moment, w którym dziękujemy artystom za ich twórczość, a fanom - za to, że słuchają i wspierają scenę.

To święto to nie tylko symboliczny gest, ale realne wsparcie dla całej branży muzycznej - od artystów, przez wytwórnie i organizatorów koncertów, aż po fanów, którzy są jej najważniejszym ogniwem. Im częściej wybieramy polskie brzmienia, tym większe szanse dajemy naszym twórcom na rozwój i budowanie silnej pozycji na światowej scenie.

Jak głosi przesłanie kampanii: "Muzyka łączy WSZYSTKICH". A my w redakcji Interia Muzyka wierzymy w to szczególnie mocno. Dlatego z okazji tego wyjątkowego święta przygotowaliśmy listę naszych ulubionych polskich piosenek.

Michał Boroń

Hey "Zobaczysz" - ale jak to, jedna piosenka, to jakieś żarty? Tak się nie godzi. Ale skoro ma być tylko jedna, to zapraszam do zamierzchłej przeszłości, bo wiadomo, że kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Początek lat 90., włos może jeszcze nie tak długi, ale na pewno rozwiany, okres burzy i naporu nie tylko w mojej głowie, ale także w gwałtownie modernizującej się Polsce. Na słuchawkach walkmana debiutujący Hey, który płytą "Fire" błyskawicznie podbił kraj nad Wisłą. Zrobiło się światowo, nie tylko za sprawą grania mocno inspirowanego tym, co się działo w Seattle, nie tylko dzięki w dużej części anglojęzycznym tekstom śpiewanym przez Kaśkę Nosowską.

Szybko się okazało, że tysiące nastolatków najmocniej chwyciły jednak polskie słowa z tego albumu - z największymi hitami "Moja i twoja nadzieja", "Teksański" i "Zazdrość" na czele. Ja proponuję nieco mniej oczywisty numer, "Zobaczysz" do wiersza Edwarda Stachury, ulubionego poety gitarzysty Piotra Banacha, ówczesnego lidera Heya.

"A kiedy ona cię kochać przestanie

Zobaczysz noc w środku dnia

Czarne niebo zamiast gwiazd

Zobaczysz wszystko to samo co ja" - pokażcie mi nastolatka, który nigdy nie miał złamanego serca.

Oliwia Kopcik

Kuba Kawalec "Ślepota" - jeśli coś ma małe szanse na zaistnienie, to zawsze mówię, że jest mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Chyba że chodzi o wybranie jednej najukochańszej polskiej piosenki. Wtedy to jest niemożliwe. No bo jak wybrać między Voo Voo, Lechem Janerką, punkowymi podwalinami mojego jestestwa i milionem innych wykonawców, do których częściej lub rzadziej wracam. Postawię więc na kawałek stosunkowo młody, a stanowiący dla mnie ważne wsparcie, kiedy takiego potrzeba. Mianowicie - wydana na solowej płycie Kuby Kawalca, tytułowa "Ślepota". "Po takiej zimie jak ta muszą przyjść roztopy" to jest zdanie do zapamiętania na zawsze. Więcej o tej piosence pisałam tutaj. No i EP-kę projektu Spokój też sprawdźcie!

Weronika Figiel

The Cassino "Siedem"

Jak wybrać ulubioną polską piosenkę? Przepis jest prosty - najpierw wyeliminuj wszystkie ogniskowe hity, które uwielbiasz dlatego, że kojarzą ci się z tak zwanym czasem "kiedyś to było" (w moim przypadku to "Długość dźwięku samotności" Myslovitz oraz "Boskie Buenos" Maanamu), później odejmij jeszcze znane i doceniane przez wszystkich przeboje, żeby być nieco mniej mainstreamowym (uśmiech w stronę "Polsko" Krzysztofa Zalewskiego i "Trofeów" Dawida Podsiadło), a na koniec rozważ, czy polecanie po raz kolejny sentymentalnych utworów, od których zacząłeś przygodę z polską muzyką jest dobre (tu puszczam oczko do "Morza" i "Meybick Song" od Ralpha Kaminskiego). Idąc tą ścieżką moim ulubionym polskim utworem został "Siedem" od The Cassino.

Choć tekst na pierwszy rzut ucha wydaje się trudny, przepełniony metaforami i nieco przygnębiający, po kilku przesłuchaniach już wiadomo, że jest to prosty przekaz, trafiający w samo sedno. "Czuję się stary jak świat, spiesz się, bo potem możesz mnie nie zastać. Kolejny raz, jak słońce wschodzę i opadam, nie widzę spod powiek, kto wilk, a kto człowiek" wyśpiewane w akompaniamencie surowej gitary i perkusji to coś, czego mogłabym słuchać do końca życia. Muzyką The Cassino jestem zachwycona przy każdym jednym kawałku, więc i tutaj śmiem stwierdzić, że jak coś można opisać mianem "perfekcyjnego gitarowego brzmienia", to właśnie tę kompozycję.

Tymek Hołysz

In Twilight's Embrace "Lawa"

Polska scena muzyczna szczególnie wyróżnia się świetnym jazzem i metalem. Tym razem stawiam akurat na ten drugi gatunek. In Twilight's Embrace mają wręcz bezbłędną dyskografię. Sęk w tym, że jest ona niemal w całości po angielsku. Z kolei EP-ka "Lawa" wykonana po polsku stała się w moim odczuciu perełką w katalogu poznańskiej ekipy. Za równy miesiąc materiał obchodzić będzie swoje 7. urodziny (przeszedłem głęboki szok sprawdzając datę wydania), mimo tego nie zestarzał się on ani trochę.

To wciąż świetny black metal, który aż prosi się o odsłuch przy jesiennej atmosferze. "Zaklęcie" otwierające "Lawę", swoim klimatem przenosi słuchacza w samo centrum obrzędu dziadów. Uwypukla to również tekst z powtarzanymi jak mantra słowami: "Ci co do ziemi i ci co na świat". Nastrój nabiera pełnego kształtu przy "Dziś wzywają mnie podziemia" i kontynuuje opowiadaną historię za pomocą świetnych, świetnych kompozycji. Miał być kawałek ale ciężko obcować z "Lawą" wybiórczo, dlatego potraktujcie to jako jeden 30-minutowy utwór!

Alicja Rudnicka

Artur Rojek "Kundel"

Bez Artura Rojka to zestawienie byłoby niepełne. "Kundel" to utwór, który nie sili się na wielkie metafory, a i tak trafia prosto w punkt. To piosenka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się trochę z boku - niekoniecznie "inni", ale nie do końca wpasowani w ramy. Rojek jak zwykle zgrabnie lawiruje między alternatywą a popem, serwując nam słodko-gorzki hymn, który popycha do przodu i skłania do życia po swojemu.

To właśnie ta mieszanka lekkości i szczerości sprawia, że "Kundel" nie jest kolejnym radiowym hitem do zapomnienia po tygodniu. Rojek ma dar ubierania zwykłych myśli w teksty, które brzmią tak, jakby były zapisane w naszym własnym notesie. "Kundel" to nie hymn outsiderów na piedestale, ale raczej ukłon w stronę każdego, kto choć raz poczuł się poza stadem.