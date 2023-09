Zaskakujące plotki na temat Conchity Wurst pojawiły się przy okazji poszukiwań reprezentanta Austrii na Eurowizję w 2024 roku. W kraju zaplanowano preselekcje, a publiczny nadawca - ORF - już teraz zaczyna myśleć o tym, kogo za niecały rok wyśle do Szwecji.

Organizatorzy preselekcji już teraz zaprosili chętnych wokalistów i wokalistki, aby zgłaszali swoje kandydatury. Jedną z osób, które poinformowały o zgłoszeniach był Peter Schreiber, austriacki dziennikarz i prezenter związany z Eurowizją.

Celebryta napisał o tym na Instagramie, a pod postem szybko pojawiła się Conchita Wurst, która miała zasugerować, że rozważa zgłoszenie się do preselekcji do Eurowizji.



Conchita Wurst zabiera głos w sprawie eurowizyjnych spekulacji

Kilka tygodni później do całej sprawy odniosła się sama Conchita. Draq queen udzieliła komentarza austriackiej gazecie "Kleine Zeitung". "Wiele lat zajęło mi uświadomienie sobie mojego zwycięstwa dziewięć lat temu i wszystkiego, co wokół niego się wydarzyło. Dlatego teraz mogę powiedzieć: czas by ktoś inny ponownie wygrał Eurowizję dla Austrii" - czytamy.



Słabe lata Austrii na Eurowizji

Eliminacje do Eurowizji 2024 roku w Austrii mają wystartować w styczniu. Obecnie przedstawiciele nadawcy ORF szukają "wyjątkowych artystów", którzy podbiją Europę. Dopracowywane są też szczegóły preselekcji.



Austriacy w ostatnich latach mają bardzo poważne problemy z zaistnieniem na Eurowizji. W 2023 roku duet Teya i Salena z utworem "Who The Hell Is Edgar" - początkowo uważany za jednego z faworytów do zajęcia czołowych lokat w konkursie, zajął zaledwie 15. miejsce w finale.

W trzech poprzednich konkursach Austriacy nie przechodzili półfinałów. Ostatni duży sukces na Eurowizji odnieśli w 2018 roku, kiedy to Cesar Sampson zajął w finale trzecie miejsce.



Zdjęcie Conchita Wurst / Scott Barbour / Getty Images

Conchita Wurst i triumf Austrii na Eurowizji w 2014 roku

Conchita Wurst zdobyła sławę w 2014 roku po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth - choć jest mężczyzną i tak o sobie mówi w sytuacjach prywatnych, jako artysta określa się jako kobieta.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.

W ostatnich latach Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam" (sprawdź!), "Hit Me" (zobacz klip!), "See Me Now" (sprawdź!) i "To the Beat" (posłuchaj!).

Od tamtej pory Conchita pojawiła się jeszcze w kilku produkcjach telewizyjnych (zaliczyła m.in. epizod w filmie "Eurovision Song Contest: Historia Zespołu Fire Saga"). Pracuje też nad nową muzyką - w 2022 r. pojawiły się piosenki "All I Wanna Do", "Car (Idhlargt)", "Paris (Savoir-Vivre)", "Erstmal Pause", "All That I Wanted" i "Call Me Up". Jedną z ostatnich draq queen jest utwór "Dirty Maria". Współtwórcami nagrania są austriacki muzyk i producent Lukas Klement oraz muzyk i pedagog Martin Zerza.