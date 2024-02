Zgodnie z opublikowanym przez TVP regulaminem, chętni mogli zgłaszać swoje piosenki do 2 lutego do godz. 22. TVP. Teraz komisja składająca się z 5 członków i Sekretarza Komisji Konkursowej wybierze reprezentanta oraz piosenkę. Jaka będzie skala głosów? Każdy w komisji może zagłosować wybierając notę od 1 do 10 (ocena najlepsza).



Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Edyta Górniak, Luna, Jan Górka, Michał Szpak, Marcin Maciejczak i Anna Jurksztowicz. Swoją chęć wyraziła Natasza Urbańska, która będzie trenerką w nowej edycji "The Voice Kids".

"Who We Are". Kiedy dostaniemy piosenkę Nataszy Urbańskiej?

Urbańska już po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na swoim Instagramie przekazała ważną wiadomość dotyczącą Eurowizji. Wokalistka zapowiedziała premierę swojej eurowizyjnej piosenki.



"Moja eurowizyjna propozycja 'Who We Are' będzie miała swoją premierę 8 lutego, wraz z teledyskiem" - napisała. Wiadomo, że produkcją utworu zajęła się ekipa Wolf House Production.

Wolf House Production, za którym stoi Jeremi Sikorski i Kevin Mglej (narzeczony Roxie Węgiel) do tej pory współpracowali m.in. z Beatą Kozidrak, Blanką, Eweliną Lisowską, Justyną Steczkowską i Viki Gabor. Mglej razem z Sikorskiem wyprodukowali też cała płytę Węgiel pt. "13+5".



Natasza Urbańska chce na Eurowizję 2024. "Zrobię wszystko"

Przypomnijmy, że wokalistka i aktorka jest weteranką polskich preselekcji do Eurowizji. Swoich sił próbowała już trzykrotnie - w 2007 r. z piosenką "I Like It Loud" była trzecia. Rok później z "Blow Over" zajęła drugie miejsce. Z kolei w 2023 r. z "Lift U Up" znalazła się na siódmej pozycji.



"Mnie nie dotyczy 'do trzech razy sztuka', tylko 'do skutku'. To jest moje marzenie od lat, od takiego małego dzieciaczka, żeby pojechać, bo na Eurowizji można być tylko raz w życiu. I chcę mieć ten mój raz zapisany i mam nadzieję, że będzie jak najszczęśliwszy" - opowiadała w "Dobry wieczór, Europo".

"Marzę o tej scenie. Chciałabym wystąpić na Eurowizji i zrobię wszystko. Może za rok, może za dwa lata. Ja się nie poddaję" - dodawała w podcaście Bądźmy Razem TVP.

Zdjęcie Natasza Urbańska podczas poprzednich eliminacji do Eurowizji / Piotr Molecki / East News

Eurowizja 2023 wzbudziła sporo kontrowersji. O Blance mówili wszyscy

W ubiegłym roku na Eurowizję pojechała Blanka ("Solo"), która zdobyła najwięcej punktów w preselekcjach (pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów, drugie w głosowaniu telewidzów). O zasadach wyłaniania kandydata było wiadomo od jesieni poprzedniego roku, a listę uczestników preselekcji podano w połowie lutego 2023 r.

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Z konkursu postanowiła wycofać się Rumunia (nadawca ma problemy finansowe, a po ostatniej Eurowizji w kraju wybuchła afera), natomiast wielki powrót po 31 latach przerwy zapowiedział Luksemburg. W przyszłym roku nie zobaczymy ponownie też Macedonii Północnej.



Przypomnijmy, że wszystkie kraje poza gospodarzem Szwecją i Wielką Piątką (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy) zostaną podzielone na dwa półfinały, które odbędą się 7 (w nim wystąpi reprezentant lub reprezentantka Polski) i 9 maja. Finał zaplanowano na 11 maja.