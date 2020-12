Tito Rojas nie żyje. Zmarł na atak serca

Piosenkarz, znany na całym świecie jako El Gallo Salsero, zmarł 26 grudnia w swoim rodzinnym Humacao w Puerto Rico, po wieczorze spędzonym z przyjaciółmi. Miał 65 lat.

Tito Rojas miał 65 lat /GV Cruz/WireImage /Getty Images

Tito Rojas był cenionym twórcą w kręgu muzyki salsa.

Naprawdę nazywał się Julio Cesar Rojas. Od lat 90. prawie 50 razy znalazł się na liście Billboard's Tropical Airplay. Ostatni raz w zestawieniu pojawił się w 2019 roku.

Do jego najbardziej znanych utworów należą m.in. "Por mujeres como tu" i "Esperandote".



W 2020 roku był nominowany do Latin Grammy Awards za album "Un Gallo Para la Historia".



Pożegnał go m.in. muzyk Elvis Crespo, a burmistrz rodzinnego miasta wokalisty, Humacao, wezwał do pięciodniowej żałoby.