Tina Turner jest wdzięczna za wprowadzenie jej do Hali Sław Rock'n'rolla

Tina Turner została wprowadzona do Rock And Roll Hall Of Fame jako solowa artystka podczas ceremonii 30 października 2021 roku - 30 lat po tym, jak został wprowadzona u boku swojego ówczesnego męża Ike'a Turnera w 1991 roku ( sprawdź! ).

W swoich mediach społecznościowych gwiazda wrzuciła zdjęcie z promiennym uśmiechem dopisując:

"Jak się zapewne możecie domyślić: jestem podekscytowana, że teraz oficjalnie zostaję wprowadzony do Hali Sław jako artystka solowa."

Reklama

Instagram Post

"Co za zaszczyt! Jestem wdzięczna tak wielu osobom, które towarzyszyły mi podczas mojej podróży - zwłaszcza wam, drodzy fani. Nie przestawajcie dawać czadu!"

Podczas ceremonii zaśpiewane zostały hity Tiny Turner. Mickey Guyton wykonała "What’s Love Got to Do With It", a Christina Aguilera "Nutbush City Limits". Angela Bassett, która zdobyła Oscara za rolę Turnera w filmie biograficznym z 1993 roku, przedstawiła wokalistę. Tina, która nie pojawiła się na ceremonii, podziękowała za to wyróżnienie poprzez krótki film.

Tina Turner: Babcia rocka kończy 80 lat 1 / 10 Tina karierę rozpoczęła w 1956 roku. Należała do zespołu Kings of Rhytm Ike'a Turnera (swojego przyszłego męża). Współpracowała wtedy przez chwilę z Jimim Hendrixem. Kiedy grupa została rozwiązana, Ike i Tina stworzyli duet. Zostali małżeństwem w 1962 roku. To właśnie Ike wymyślił jej pseudonim - Tina Turner. Naprawdę nazywa się Anna Mae Bullock. Związek Ike’a i Tiny rozpadł się po 16 latach. Powodem było uzależnienie mężczyzny od narkotyków i alkoholu, a także przemoc wobec żony. Źródło: Getty Images Autor: Gijsbert Hanekroot/Redferbs udostępnij

Od lat Tina Turner mieszka w Szwajcarii, której jest obywatelką. W 2013 roku ostatecznie zrezygnowała z amerykańskiego obywatelstwa.

Muzyczną karierę zakończyła w 2009 r. po trasie "Tina! 50th Anniversary Tour". W ostatnich latach o gwieździe zrobiło się głośno dzięki sukcesowi musicalu "Tina".

W połowie 2020 r. norweski producent Kygo odświeżył jej przebój "What's Love Got to Do with It".

Clip Kygo What's Love Got to Do with It - & Tina Turner

82-letnia Tina w ostatnich latach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W mediach pojawiały się informacje o raku jelita grubego, nadciśnieniu i problemach z nerkami. W 2017 r. wokalistka otrzymała przeszczep nerki od swojego męża.