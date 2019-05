"The Voice Senior": TVP zaprasza na casting

13 maja w budynku TVP w Warszawie odbędzie się casting do "The Voice Senior", pierwszej polskiej edycji talent show dla uczestników powyżej 60. roku życia.

Michał Szpak był jurorem w "The Voice of Poland" /Tomasz Jarzębowski / Reporter

"Przekażcie Babci lub Dziadkowi!" - zapowiada facebookowy profil "The Voice of Poland".



Reklama

"Jeśli masz skończone 60 lat i Twoim marzeniem jest wystąpić na scenie, to przed Tobą wyjątkowa szansa!" - tak zapraszają na casting.

Uczestnicy w wieku powyżej 60. roku życia mogą się zgłosić 13 maja do budynku TVP w Warszawie (ul. Woronicza 17, blok F, rejestracja godz. 10-18).

"Przygotuj dwie piosenki, muszą to być covery, możesz śpiewać a capella, do własnego akompaniamentu na gitarze lub pianinie albo do przyniesionego podkładu" - informują organizatorzy.

"The Voice Senior" jest kolejną modyfikacją należącego do Talpa Content formatu telewizyjnego "The Voice", który zyskał popularność na całym świecie i od wielu lat realizowane są jego lokalne wersje. W Polsce licencję na produkcję "The Voice of Poland" posiada firma Rochstar, a program od 2011 roku jest obecny w ramówce TVP2 i jak dotąd umożliwił rozpoczęcie kariery muzycznej wielu polskim wokalistkom i wokalistom (m.in. Natalia Nykiel, Michał Sobierajski, Damian Ukeje, Marta Gałuszewska, Mateusz Ziółko).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marta Gałuszewska po zwycięstwie w "The Voice of Poland" TV Interia

Do tej pory w naszym kraju pokazano dziewięć edycji "The Voice of Poland". Wiosną 2018 i 2019 r. TVP2 pokazywała z kolei dziecięcą wersję - "The Voice Kids".



Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": seniorzy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Talpa Content zaprezentowała oficjalnie nowy format "The Voice Senior" podczas kwietniowych targów telewizyjnych MIPTV 2018 w Cannes.

Od tego czasu powstało dziewięć wersji w takich krajach, jak m.in. Holandia, Belgia, Niemcy, Rosja, Hiszpania, Tajlandia i Meksyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomson i Baron o "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" TV Interia

Dwutygodnik "Flesz" podał informację, że jurorami "The Voice Senior" będą Michał Szpak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. Wszyscy trzej byli już jurorami "The Voice of Poland". Skład jury miałaby uzupełnić królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz, która wcześniej wielokrotnie odrzucała propozycje oceniania uczestników w takich programach, jak "Bitwa na głosy" i "The Voice of Poland". Gościnnie jako jurorka pojawiła się w m.in. "SuperSTARcie" i "Jak oni śpiewają".

Żadne z tych nazwisk nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak po finale "The Voice of Poland" TV Interia

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Piekarczyk: Człowiek wielu zawodów INTERIA.PL

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny po finale "The Voice of Poland" TV Interia

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz: Nie czuję się legendą Newseria Lifestyle