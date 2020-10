"The Voice Senior": kiedy wróci na antenę?

Program "The Voice Senior" stał się hitem telewizji TVP. Fani nie będą zadowoleni z doniesień dotyczących drugiej edycji.

Siostry Szydłowskie wygrały pierwszą edycję "The Voice Senior". Z prawej trenerka Urszula Dudziak, w środku prezes TVP Jacek Kurski AKPA

"The Voice Senior" jest kolejną modyfikacją należącego do Talpa Content formatu telewizyjnego "The Voice", który zyskał popularność na całym świecie i od wielu lat realizowane są lokalne wersje.



Reklama

W ramach tego projektu występują utalentowani wokalnie uczestnicy, ale warunkiem wzięcia udziału w programie jest ukończenie 60. roku życia. Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy.



Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": seniorzy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.



Pierwsza edycja, w której trenerami byli Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk, szturmem podbiła serca widzów. Planowana jest kolejna odsłona, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała zamiary.



Przesłuchania do drugiej edycji miały rozpocząć się w sierpniu, a emisja premierowego odcinka była planowana na styczeń 2021 roku.



Wideo James Brierley - "Wonderful Tonight" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 1

'Nie ma grafiku, nie ma planu, ani pomysłu na to, jak nagrać kolejną edycję. Seniorzy to najbardziej narażona grupa i nikt nie ma zamiaru ryzykować zachorowań na planie. To duża odpowiedzialność także wobec jurorów, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka. Kolejna edycja "The Voice Senior" na pewno zostanie przesunięta. Albo na wiosnę, albo na jesień 2021" - zdradził jednak informator w rozmowie z "Plejadą".



"Walka trwa o inne programy. Ważą się losy 'Klanu' i innych seriali. Jest bardzo nerwowo" - dodał.

Finał "The Voice Senior" 1 / 15 Siostry Szydłowskie Źródło: AKPA udostępnij