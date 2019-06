"The Voice Senior": Kiedy premiera nowego show TVP? Marta Manowska prowadzącą?

Pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących nowego talent show TVP "The Voice Senior".

"The Voice Senior" jest kolejną modyfikacją należącego do Talpa Content formatu telewizyjnego "The Voice", który zyskał popularność na całym świecie i od wielu lat realizowane są jego lokalne wersje. W Polsce licencję na produkcję "The Voice of Poland" posiada firma Rochstar, a program od 2011 roku jest obecny w ramówce TVP2 i jak dotąd umożliwił rozpoczęcie kariery muzycznej wielu polskim wokalistkom i wokalistom (m.in. Natalia Nykiel, Michał Sobierajski, Damian Ukeje, Marta Gałuszewska, Mateusz Ziółko).

Do tej pory w naszym kraju pokazano dziewięć edycji "The Voice of Poland". Wiosną 2018 i 2019 r. TVP2 pokazywała z kolei dziecięcą wersję - "The Voice Kids".



Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": seniorzy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Serwis Wirtualnemedia.pl podaje, że "The Voice Senior" ma zadebiutować w TVP2 na przełomie listopada i grudnia. Program liczący 4-5 odcinków ma być emitowany w soboty w prime time.

To by oznaczało, że będzie on pokazywany po zakończeniu jubileuszowej dziesiątej edycji "The Voice of Poland" i przed rozpoczęciem nowej odsłony "The Voice Kids".

"Bardzo fajne w 'The Voice Senior' będzie to, że będzie tam dużo polskich piosenek z dzieciństwa seniorów. Te piosenki charakteryzują się mądrym przekazem i bardzo ładnymi tekstami" - mówił w rozmowie z Przeambitni.pl Rinke Royens z Rochstara.

Pojawiają się też niepotwierdzone wciąż oficjalnie informacje, że prowadzącą "The Voice Senior" zostanie Marta Manowska, która prowadzi kierowane do starszych widzów TVP "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości".

Kto może pojawić się w jury? Na medialnej giełdzie nazwisk pojawili się dotychczas Alicja Majewska, Maryla Rodowicz oraz znani z wcześniejszych edycji "The Voice of Poland" Michał Szpak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. Żadne z tych nazwisk nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone.

Talpa Content zaprezentowała oficjalnie nowy format "The Voice Senior" podczas kwietniowych targów telewizyjnych MIPTV 2018 w Cannes.

Od tego czasu powstało dziewięć wersji w takich krajach, jak m.in. Holandia, Belgia, Niemcy, Rosja, Hiszpania, Tajlandia i Meksyk.

