"The Voice Senior": Alicja Majewska pierwszym trenerem?

Przypomnijmy, że po sukcesie "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" oraz formatach "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", TVP postanowiła pójść za ciosem i zamówiła pierwszy sezon "The Voice Senior".

W programie swój talent wokalny zaprezentują uczestnicy po 60. roku życia. Według informacji Rinke Rooyensa nowa produkcja do TVP2 trafi w grudniu tego roku.

"Bardzo fajne w 'The Voice Senior' będzie to, że będzie tam dużo polskich piosenek z dzieciństwa seniorów. Te piosenki charakteryzują się mądrym przekazem i bardzo ładnymi tekstami" - mówił w rozmowie z Przeambitni.pl.



Ten sam serwis nieoficjalnie dowiedział się też, że pierwszym członkiem składu trenerskiego została słynna wokalistka Alicja Majewska. Gwiazda miała podpisać już odpowiednią umowę. Na razie nie potwierdzono jednak tych doniesień.



Wcześniej na giełdzie nazwisk pojawiali się Michał Szpak, Marek Piekarczyk, Andrzej Piaseczny i Maryla Rodowicz.



