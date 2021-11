"The Voice of Poland": Znamy zasady odcinków na żywo

"The Voice of Poland" wkracza w decydującą fazę, w której nagrodą główną są tytuł Najlepszego Głosu w Polsce i 50 tysięcy złotych. W pierwszym odcinku na żywo na scenie wystąpi 16 uczestników, po czterech z drużyny każdego trenera. Do kolejnego odcinka przejdzie już tylko 12 osób. O tym, kto w najbliższą sobotę pożegna się z programem zdecydują widzowie biorący udział w głosowaniu SMS i trenerzy - Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Sylwia Grzeszczak oraz Tomson i Baron z Afromental.

Po występie każdej drużyny do kolejnego odcinka zakwalifikuje się dwoje uczestników z największą liczbą głosów widzów. Spośród dwóch osób z najmniejszą liczbą SMS-ów, trener drużyny wybierze jedną, której przygoda z "The Voice of Poland" dobiegnie końca.

Na muzycznej scenie zobaczymy występy Anny Hnatowicz, Bartosza Madeja, Karoliny Piątek i Karoliny Robinson z drużyny Marka Piekarczyka.

Do etapu Live z teamu Justyny Steczkowskiej dotarli Daniel Jodłowski, Marta Burdynowicz, Monika Wiśniowska-Basel oraz siostry Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek.

Drużynę Tomsona i Barona w odcinkach na żywo reprezentować będą Elżbieta Łoboda, Paulina Gołębiowska, Wiktor Dyduła i Wiktor Kowalski.

W drużynie debiutującej w roli trenerki Sylwii Grzeszczak usłyszymy Daniela Hawesa, Julię Stolpe, Rafała Kozika oraz Igora Kowalskiego.

Podczas sobotniego odcinka na żywo o godzinie 20:00 w TVP2 na scenie wystąpią także Katarzyna Dereń, wokalistka i półfinalistka drugiej edycji "The Voice of Poland" oraz brytyjska piosenkarka Becky Hill.