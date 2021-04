"The Voice of Poland": Rafał Brzozowski zastąpi Michała Szpaka?

Pojawiły się doniesienia, że dojdzie do zaskakującej roszady wśród trenerów "The Voice of Poland". Z programem pożegnać ma się uwielbiany przez widzów Michał Szpak. Znane są już nazwiska gwiazd, które prawdopodobnie zajmą fotele trenerów.

To koniec przygody Michała Szpaka z "The Voice of Poland"?

W grudniu 2020 roku końca dobiegła jedenasta edycja "The Voice of Poland". W składzie trenerskim zasiadali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Edyta Górniak oraz Urszula Dudziak. Zwycięzcą został podopieczny Szpaka - Krystian Ochman.



Od początku tego roku rozpoczęto spekulacje na temat tego, kto zasiądzie w składzie nowych edycji programów z serii "The Voice" w TVP - "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior".



W styczniu głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzejem Piasecznym, trenerem "Seniora" i ulubieńcem widzów Michała Szpaka z "VOP". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.

Żaden z nich nie krył się ze swoją niechęcią do partii rządzącej. Szpak aktywnie wspierał i wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem. Piaseczny miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnych słowach podsumował, co sądzi o PiS.

"Jesienią Edytę Górniak znów zobaczymy w jury 'The Voice of Poland' obok Urszuli Dudziak, Tomsona i Barona. Z programem pożegna się z kolei Michał Szpak" - podało "Party". Portal jastrzabpost.pl dodał z kolei, że jednym z głównych kandydatów, który może zastąpić Szpaka, jest Rafał Brzozowski. Wokalista był uczestnikiem pierwszej edycji show.

"Jest jedną z kluczowych gwiazd TVP, co czyni go idealnym kandydatem na to miejsce. Jeśli tylko uda mu się odnieść sukces na Eurowizji, to posada trenera jest niemal pewna" - zdradził informator.